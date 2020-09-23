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Стало известно, сколько денег из-за коронавируса потеряли театры и концертные залы на Алтае

Концертные и театральные организации Алтайского края потеряли из-за коронавируса около 45 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры края Елена Безрукова.

Мюзикл "капитанская дочка".
Мюзикл "капитанская дочка".
Анна Зайкова.

Потери ощутимо сказались на учреждениях, поскольку четверть их бюджета как раз составляют деньги, вырученные за билеты.

На поддержание театров и концертных залов краевым правительством было выделено 30 млн рублей — этих денег хватило на выплаты средней заработной платы артистам и поддержание зданий.

«Конечно, премии и надбавки не могли быть выплачены в прежнем объеме, поскольку организации не работали на зрителя», — пояснила Безрукова.

По словам министра, снижение зарплаты не сказалось на кадровой обстановке: из культурных организаций люди не ушли, а где-то даже прибавились. Так, театр драмы в Барнауле взял шесть новых актеров, выпускников АГИК.

Она также подчеркнула, что в ближайшие месяцы зарплата артистов также не будет сопоставима со средним доходом. Это связано с предписанной заполняемостью залов на 50% и тем, что некоторые зрители еще опасаются посещать общественные места.

«На этот год будет скорректирован показатель по посещаемости. Кроме того, специальным распоряжением губернатора отменена зависимость посещаемости и финансового обеспечения. Если раньше мы не выполняли план по количеству зрителей, то должны были вернуть соответствующий процент финансирования. В этом году такого не будет», — сообщила она.

Что касается финансирования запланированной работы, то частично их покрывают краевые гранты.

Сейчас эти деньги в Барнауле ставят два спектакля — «Ревизор» в театре драмы и «Три мушкетера» в музыкальном театре, а также подготовлена выставка «Тыл — наша линия фронта» в краеведческом музее.

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