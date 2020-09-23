Стало известно, сколько денег из-за коронавируса потеряли театры и концертные залы на Алтае

Концертные и театральные организации Алтайского края потеряли из-за коронавируса около 45 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры края Елена Безрукова.

Потери ощутимо сказались на учреждениях, поскольку четверть их бюджета как раз составляют деньги, вырученные за билеты.

На поддержание театров и концертных залов краевым правительством было выделено 30 млн рублей — этих денег хватило на выплаты средней заработной платы артистам и поддержание зданий.

«Конечно, премии и надбавки не могли быть выплачены в прежнем объеме, поскольку организации не работали на зрителя», — пояснила Безрукова.

По словам министра, снижение зарплаты не сказалось на кадровой обстановке: из культурных организаций люди не ушли, а где-то даже прибавились. Так, театр драмы в Барнауле взял шесть новых актеров, выпускников АГИК.

Она также подчеркнула, что в ближайшие месяцы зарплата артистов также не будет сопоставима со средним доходом. Это связано с предписанной заполняемостью залов на 50% и тем, что некоторые зрители еще опасаются посещать общественные места.

«На этот год будет скорректирован показатель по посещаемости. Кроме того, специальным распоряжением губернатора отменена зависимость посещаемости и финансового обеспечения. Если раньше мы не выполняли план по количеству зрителей, то должны были вернуть соответствующий процент финансирования. В этом году такого не будет», — сообщила она.

Что касается финансирования запланированной работы, то частично их покрывают краевые гранты.

Сейчас эти деньги в Барнауле ставят два спектакля — «Ревизор» в театре драмы и «Три мушкетера» в музыкальном театре, а также подготовлена выставка «Тыл — наша линия фронта» в краеведческом музее.