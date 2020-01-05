Минкульт отчитался о падении кассовых сборов российского кино в 2019 году

В 2019 году российские фильмы собрали в прокате 12,3 млрд рублей, что составляет 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката. Это меньше показателя 2018 года (13, 8 млрд рублей), сообщают «Известия».

Падение Минкультуры связывают с выходом ожидаемых голливудских картин: «Король Лев», «Алладин», «Оно-2», «Малефисента-2», «Однажды в … Голливуде», «Джокер» и других.

В целом в прошлом году доля российских фильмов в кинотеатрах страны составила 23% от совокупного числа проданных билетов.

«Количество экранного времени — ресурс ограниченный, а уикендов в году только 52. Еще пять лет назад наш кинематограф просто бы снесло таким потоком мощнейших голливудских релизов, а в 2019 году мы лишь немного просели, и то сохранив ряд картин и перенеся их выход в прокат на 2020 год», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Самым кассовым фильмом 2019 года стала военная картина Алексея Сидорова «Т-34». Лента с актером Александром Петровым в главной роли собрала в прокате 2,3 млрд рублей.