Какое кино покажут в Барнауле в Новый год-2020

Поход в кинотеатр — самый очевидный способ интересно потратить время на новогодних каникулах. Потому что в другие дни наверняка некогда. Рассказываем о фильмах, которые можно посмотреть уже с 1 января. По традиции, большинство из них российские.

Союз спасения

Россия, 2019. Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников.

Декабрь 1825 года, Санкт-Петербург, столица Российской империи, чьи войска недавно заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все: положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

Иван Царевич и Серый Волк 4

Россия, 2019. Режиссер: Дарина Шмидт. В ролях: Никита Ефремов, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Равшана Куркова, Сергей Волчков, Мария Цветкова-Овсянникова, Александр Боярский, Олег Куликович.

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Но вот пришла новость — в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж. Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца.

Холоп

Россия, 2019. Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев.

Эгоистичный «мажор» Гриша в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он — обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все вокруг него — крепостные.

Эту подставу устроил его папаша, отчаявшийся перевоспитать сына, даже создал вот такие грандиозные декорации. Грише предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи.

Вторжение

Россия, 2019. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Даниил Кользенов, Сергей Троев.

Продолжение фильма «Притяжение». Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем.

Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

Россия, 2019. Режиссер: Илья Куликов. В ролях: Сергей Бурунов, Роман Попов, София Каштанова, Рина Гришина, Светлана Суханова, Александр Дерепко, Сергей Штатнов, Ростислав Гулбис.

Сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать Новый год за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но в это время преступники ограбили крупное ювелирное предприятие, и праздник под угрозой. Рублевские полицейские должны вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов до того, как часы пробьют полночь.

Кошки

Прокат стартует со 2 января. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Том Хупер. В ролях: Тейлор Свифт, Франческа Хэйуорд, Идрис Эльба, Джуди Денч.

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что ее можно считать избранной, чтобы исполнились ее желания.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход

США, 2019. Режиссер: Джей Джей Абрамс. В ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энтони Дэниелс, Наоми Аки.

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, завершается. История семьи Скайуокеров длилась более сорока лет, и теперь мы узнаем ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал.