Роскомнадзор назвал 10 отечественных фильмов, которые полюбились интернет-пиратам в 2019 году

Роскомнадзор составил список из десяти российских фильмов и сериалов, правообладатели которых обращались в Мосгорсуд за защитой от интернет-пиратов в 2019 году.

Фильмы отбирали по количеству пиратских копий, доступ к которым был ограничен после уведомления Роскомнадзора. Больше всего таких копий обнаружили на фильм «Т-34» — его размещали на 830 пиратских сайтах. Многие их них удалили пиратскую копию после уведомления Роскомнадзора, а к остальным ограничили доступ

На втором месте семейная комедия «Дорогой папа» ее разместили на 667 ресурсах, сериал «Ивановы-Ивановы» — на 607 ресурсах. Он оказался на третьей строчке. Также в «десятку» вошли фильмы «Дылда», «Текст», «Аванпост», «Верность», сериалы «Кухня. Война за отель», «Полярный», мультфильм «Три богатыря и Наследница престола».