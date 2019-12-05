Топ-10 лучших советских мультфильмов для новогоднего настроения

Афиша знает, что делать, если у вас нет новогоднего настроения. Добрые зайцы, коварные лисы и волки, оживший Снеговик, невероятные приключения, которые всегда заканчиваются хорошо — смотрите потрясающие советские мультфильмы вместе с нами. Детский праздничный восторг гарантирован.

Зимняя сказка

Режиссер: Иван Иванов-Вано. СССР, 1945.

Наступила студеная суровая зима, скоро наступит Новый год. Лесные зверушки собрались его встречать. В этом им помогают Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Озорная новогодняя сказка с музыкальными сценами вокруг елки, плясками и песнями. В мультфильме звучит чудесная музыка Петра Чайковского.

Когда зажигаются елки

Режиссер: Мстислав Пащенко. СССР, 1950.

Дед Мороз с подарками спешит в город к ребятам в гости поздравить с Новым Годом. Но по дороге теряются подарки: Зайчик для девочки Люси и плюшевый Мишка для Вани. Игрушки должны найти дорогу и, пережив немало приключений, вернуться к Снегурочке.

Снеговик-почтовик

Режиссер: Леонид Амальрик. СССР, 1955.

Дети пишут письмо Деду Морозу с просьбой прислать им елку, а потом лепят Снеговика, который должен отнести письмо в волшебный лес. Он оживает и вместе с дворовым щенком Дружком отправляется на поиски волшебника. В лесу местные злодеи — филин, лиса и волк — пытаются то силой, то хитростью отнять у глуповатого ротозея Снеговика письмо, думая, что смогут за него получить у Деда Мороза все, что пожелают.

12 месяцев

Режиссеры: Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов. СССР, 1956.

Знаменитая история Самуила Маршака о том, как злая мачеха, желая услужить юной королеве, отправила падчерицу в лес за подснежниками в разгар зимы. Доброй девушке помогли все 12 месяцев года, ожившие в сказочном лесу.

Новогоднее путешествие

Режиссер: Петр Носов. СССР, 1959.

Маленький Коля хочет доставить новогоднюю елку своему папе-полярнику на станцию в Антарктиду. Дед Мороз дает ему для этого путешествия свой волшебный звездный самолет. Но долететь до станции нужно за то время, пока новогодние Куранты бьют двенадцать часов.

Щелкунчик

Режиссер: Борис Степанцев. СССР, 1973.

История девочки-служанки, которая подглядывает за богатыми детьми на елке. Деревянные башмаки превратятся в золотые туфельки, а неподвижная игрушка-щелкунчик, конечно, примет облик прекрасного юного принца.

Новогодняя сказка

Режиссер: Владимир Дегтярев. СССР, 1973.

Мультфильм о Чудище-Снежище, которое стережет лес от шума, от гама, от всякого лиха. Ему никак не дают поспать то снегири, то зверушки, то мальчишки, которые приехали за елкой. Снежище ужасно злое и только одна девочка сумеет подружиться с ним.

Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год

Режиссер: Алла Грачева. СССР, 1975.

Накануне Нового года Ежик и Медвежонок решили собраться отмечать новый год вместе, а елки нет. Они выходят в лес искать ее, но так ничего подходящего по размеру и не находят. Герои возвращаются домой, и Ежик решает сам стать елкой.

Дед Мороз и Серый волк

Режиссер: Витольд Бордзиловский. СССР, 1978.

Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их веселой свиты. В заячей семье — четыре сыночка и лапочка дочки. Серый волк похитил зайчат. Добрый Дед Мороз помогает им избавиться от преследований злючего хищника и принести из леса чудесную елку.

Зима в Простоквашино

Режиссер: Владимир Попов. СССР, 1984.

На Новый год в Простоквашино приезжают Дядя Федор с папой, но без мамы, потому что она должна петь на новогоднем Голубом огоньке. Их старый «Запорожец» застрял в яме, и всем обитателям дома в Простоквашино пришлось вытягивать машину из снега. А потом папа очень ревновал маму к дяде с большими ушами.