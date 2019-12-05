Топ-10 лучших советских мультфильмов для новогоднего настроения

Зимняя сказка
Режиссер: Иван Иванов-Вано. СССР, 1945.
Наступила студеная суровая зима, скоро наступит Новый год. Лесные зверушки собрались его встречать. В этом им помогают Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Озорная новогодняя сказка с музыкальными сценами вокруг елки, плясками и песнями. В мультфильме звучит чудесная музыка Петра Чайковского.
Когда зажигаются елки
Режиссер: Мстислав Пащенко. СССР, 1950.
Дед Мороз с подарками спешит в город к ребятам в гости поздравить с Новым Годом. Но по дороге теряются подарки: Зайчик для девочки Люси и плюшевый Мишка для Вани. Игрушки должны найти дорогу и, пережив немало приключений, вернуться к Снегурочке.
Снеговик-почтовик
Режиссер: Леонид Амальрик. СССР, 1955.
Дети пишут письмо Деду Морозу с просьбой прислать им елку, а потом лепят Снеговика, который должен отнести письмо в волшебный лес. Он оживает и вместе с дворовым щенком Дружком отправляется на поиски волшебника. В лесу местные злодеи — филин, лиса и волк — пытаются то силой, то хитростью отнять у глуповатого ротозея Снеговика письмо, думая, что смогут за него получить у Деда Мороза все, что пожелают.
12 месяцев
Режиссеры: Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов. СССР, 1956.
Знаменитая история Самуила Маршака о том, как злая мачеха, желая услужить юной королеве, отправила падчерицу в лес за подснежниками в разгар зимы. Доброй девушке помогли все 12 месяцев года, ожившие в сказочном лесу.
Новогоднее путешествие
Режиссер: Петр Носов. СССР, 1959.
Маленький Коля хочет доставить новогоднюю елку своему папе-полярнику на станцию в Антарктиду. Дед Мороз дает ему для этого путешествия свой волшебный звездный самолет. Но долететь до станции нужно за то время, пока новогодние Куранты бьют двенадцать часов.
Щелкунчик
Режиссер: Борис Степанцев. СССР, 1973.
История девочки-служанки, которая подглядывает за богатыми детьми на елке. Деревянные башмаки превратятся в золотые туфельки, а неподвижная игрушка-щелкунчик, конечно, примет облик прекрасного юного принца.
Новогодняя сказка
Режиссер: Владимир Дегтярев. СССР, 1973.
Мультфильм о Чудище-Снежище, которое стережет лес от шума, от гама, от всякого лиха. Ему никак не дают поспать то снегири, то зверушки, то мальчишки, которые приехали за елкой. Снежище ужасно злое и только одна девочка сумеет подружиться с ним.
Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год
Режиссер: Алла Грачева. СССР, 1975.
Накануне Нового года Ежик и Медвежонок решили собраться отмечать новый год вместе, а елки нет. Они выходят в лес искать ее, но так ничего подходящего по размеру и не находят. Герои возвращаются домой, и Ежик решает сам стать елкой.
Дед Мороз и Серый волк
Режиссер: Витольд Бордзиловский. СССР, 1978.
Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их веселой свиты. В заячей семье — четыре сыночка и лапочка дочки. Серый волк похитил зайчат. Добрый Дед Мороз помогает им избавиться от преследований злючего хищника и принести из леса чудесную елку.
Зима в Простоквашино
Режиссер: Владимир Попов. СССР, 1984.
На Новый год в Простоквашино приезжают Дядя Федор с папой, но без мамы, потому что она должна петь на новогоднем Голубом огоньке. Их старый «Запорожец» застрял в яме, и всем обитателям дома в Простоквашино пришлось вытягивать машину из снега. А потом папа очень ревновал маму к дяде с большими ушами.