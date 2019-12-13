Сыррр! 9 самых знаменитых Крыс и Мышей в кинематографе

Крыса — символ 2020-го года, и, несомненно, хороша именно как символ, а на деле этих животных недолюбливают, боятся, травят и мучают в лабораториях. Страдают и «родственники» крысы — обыкновенные мыши. Зато кинематограф способен компенсировать эти недостатки: там эти грызуны могут быть милыми и забавными.

Микки Маус

Эта антропоморфная мышь — не только символ The Walt Disney Company, но и всей американской культуры.

Официально днем рождения Микки считается 18 ноября 1928 года. Именно в этот день показали миру мультфильм «Пароходик Вилли». До 1947 года Уолт Дисней лично озвучивал Микки Мауса, из-за хронического кашля вследствие курения был вынужден прекратить озвучку.

У Микки есть подружка по имени Минни, его младший брат Морти и агрессивные и озорные племянники Майкл и Майло Филдмаус — все они мыши, конечно.

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Джерри

Мышонок из мульсериала «Том и Джерри» — тоже большая знаменитость. Он впервые появился на экране в 1940 году. Он основная цель для кота Тома в различного рода погонях и схватках.

Мышонок все время старается устроить кому какую-нибудь пакость. Обладает независимым характером и ведет приспособленческий образ жизни. В промежутках между стычками с котом ворует продукты из холодильника или спит посвистывая.

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Митя и Мотя

«Кот Леопольд» — цикл советских мультиков — часто сравнивают с «Томом и Джерри». В основном потому что там тоже есть мышь, даже две. Основное отличие в том, что кот здесь не охотник, скорее жертва.

С 1975 по 1987 год драматург Аркадий Хайт, режиссер Анатолий Резников и художник Вячеслав Назарук создали 11 фильмов. В 1985 году они получили Государственную премию СССР.

Митя (белый и худой) и Мотя (серый и толстый) — настоящие хулиганы и противостоят вычурно интеллигентному коту, называя его подлым трусом и устраивая гадости. В фильме имена мышей не звучат.

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Гаечка и Рокфор

Рокфор — один из самых харизматичных персонажей мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Он австралийская мышь в сером плаще с большими рыжими усами. В русской версии сериала Рокфор был назван в честь одноименного сорта сыра.

Роки имеет слабость к этому продукту — как только он чувствует его запах, он впадает в транс и непреодолимо тянется к нему. Самый сильный член отряда. Отлично готовит. Преданно дружит с мухой Вжиком.

Гаечка — пилот, изобретатель и механик отряда. Носит очки-«консервы». Единственный спасатель женского пола и предмет постоянного вожделения Чипа и Дейла. Может из мусора собирать транспорт и оружие. Ее покойный отец Гиго — летчик испытатель и старый друг Роки.

Оригинальное имя Гайки Gadget Hackwrench. Но слово gadget в Советском Союзе было почти неизвестно, и его заменили на Гайка. Вторая часть имени Hackwrench дословно переводится, как «гаечный ключ для взлома».

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Стюарт Литтл

Мальчик Джордж Литтл мечтает о братишке. И вот в один прекрасный день родители мальчика пошли в детский дом, познакомились с говорящим мышонком Стюартом, на вид и характер совсем необычным и приняли решение усыновить его.

Стюарту предстоит противостояние с котами, парусные гонки и полеты на самолете и другие захватывающие приключения.

Семейный фильм режиссера Роба Минкоффа по одноименному произведению Элвина Брукса Уайта вышел в трех частях. Есть также одноименный мульсериал.

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Родди Джейм и Рита Мэлон

Мультфильм режиссеров Дэвида Бауэрса и Сэма Фелла «Смывайся!» вышел в 2006 году. Он полностью нарисован на космьютере, хотя в его основе — пластилиновая анимация

Главных героев озвучивали Хью Джекман и Кейт Уинслет, в российском переводе их заменили Иван Ургант и Яна Чурикова.

Роди вел аристократический образ жизни, пока волею случая не был смыт в лондонскую канализацию и не оказался в крысином городе. Ему придется подружиться с лодочницей Ритой и попасть в невероятные приключения в духе Джеймса Бонда.

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Пинки и Брейн

Одноименный американский мультсериал Стивена Спилберга о лабораторных мышах транслировался с сентября 1995 года.

Брейн в результате экспериментов оказался умным до гениальности. Он одержим идеей власти над миром и придумывает все новые экзотические способы — армия роботов, гипно-луч, машина эволюции, альтернативная планета из папье-маше и миллион других. Ненавидит клоунов, глупые телешоу и идиотские танцы (ему нравятся ирландские).

Пинки после лабораторных экспериментов стал просто дурачком, который много слушает музыку и долго смотрит телевизор или просто бегает по клетке и радуется.

Главное достоинство наивного Пинки — его преданность другу. Например, на Хэллоуин он продал свою душу сатане, чтобы исполнить заветное желание Брейна о захвате мира, а себе попросил «штуковину для резки редисок на кусочки».

Каждая серия начинается и заканчивается коротким диалогом мышей: «Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?» — «Тем же, чем и всегда, Пинки. Попробуем завоевать мир!».

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Учитель Сплинтер

Самый мудрый персонаж из сериала «Черепашки-ниндзя», антропоморфная крыса-мутант, владеющая мастерством восточных единоборств. Сэнсей. Заменяет черепашкам отца. Его хобби: чтение, кулинария и медитация.

Полная история Сплинтера неизвестна. В некоторых версиях (комикс, первая экранизация) Сплинтер — домашняя крыса, обучившаяся искусству ниндзюцу от своего хозяина Хамато Йоси. В других (двух мультфильмах) он — бывший человек Хамато Йоси, под воздействием мутагена превратившийся в крысоподобное существо.

Мыши и Крысы в кино. СС0.

Реми

Трогательный крыс из фильма «Рататуй» завоевал сердца критиков сразу. Полнометражный мультик Брэда Берда, созданный на студии Pixar вышел в 2007 году и получил «Оскара» и «Золотой глобус».

Сбежав от сородичей, Реми оказывается в ресторане и, сидя под колпаком и незадачливого начинающего повара, создает кулинарные шедевры. Чудесная история о любви, дружбе и высокой французской кухне.