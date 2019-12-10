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В «Шишковке» пять дней будут бесплатно показывать лучшие короткометражки

Библиотека имени Шишкова примет показы Всероссийской акции «День короткометражного кино», которая пройдет в этом году в шестой раз. С 16 по 21 декабря покажут лучшие короткометражки — победители фестивалей и самые интересные работы молодых кинематографистов с участием звезд российского кино.

Кадр из фильма "Теленок".
Кадр из фильма "Теленок".
luchangela.ru.

Показы пройдут на более чем 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира. Зрителям представят восемь программ короткометражных фильмов. «Шишковка» примет показы шести программ.

16 декабря 18:00
«Документальное кино». Картины из трех разных регионов: участник многих фестивалей «Сон красной королевы», социальная драма «Вырваться. История любви» и кибер-история «ЛЕТСПЛЕЙ», выпущенная в 2019 году.

17 декабря 18:00
«Семейное кино». Фильмы, объединенные темой воспитания, взросления, отношениям отцов и детей — «Белый параллелепипед», «Валенки», «Старый вояка», «Теленок».

18 декабря 18:00
Звезды в коротком метре". Фильмы с участием популярных актеров: Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Александра Яценко.

Короткометражное кино.
Короткометражное кино.
www.shortday.ru.

19 декабря 18:00
«Счастье это…» (часть II). Единственный полнометражный фильм в программе — на самом деле киноальманах из семи историй о счастье, снятых молодыми кинематографистами по проекту компании Disney.

20 декабря 16:30
«Кино будущего». Фильмы о том, как технологии влияют на наше настоящее и будущее, принося и смешные и трагические моменты — «Алиса», «Инстинкты», «Ухо», «Эфир».

21 декабря 16:00
«Фестивальные хиты». Обладатели главных призов фестиваля «Короче» (фильм «Подводник») и «Кинотавра» («Топливо»), а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля.

Что такое День короткометражного кино

Организаторами проекта стали Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России и продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фильмы отбирал худсовет, в который вошли:

  • кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко,
  • президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, культуролог Кирилл Разлогов,
  • журналист, главный редактор киносайта Filmpro.ru, ведущий информационного телеканала Россия-24 Иван Кудрявцев,
  • художественный руководитель студии «Остров», кинорежиссер-документалист и сценарист, профессор Сергей Мирошниченко.

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