В «Шишковке» пять дней будут бесплатно показывать лучшие короткометражки

Показы пройдут на более чем 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира. Зрителям представят восемь программ короткометражных фильмов. «Шишковка» примет показы шести программ.
16 декабря 18:00
«Документальное кино». Картины из трех разных регионов: участник многих фестивалей «Сон красной королевы», социальная драма «Вырваться. История любви» и кибер-история «ЛЕТСПЛЕЙ», выпущенная в 2019 году.
17 декабря 18:00
«Семейное кино». Фильмы, объединенные темой воспитания, взросления, отношениям отцов и детей — «Белый параллелепипед», «Валенки», «Старый вояка», «Теленок».
18 декабря 18:00
Звезды в коротком метре". Фильмы с участием популярных актеров: Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Александра Яценко.
19 декабря 18:00
«Счастье это…» (часть II). Единственный полнометражный фильм в программе — на самом деле киноальманах из семи историй о счастье, снятых молодыми кинематографистами по проекту компании Disney.
20 декабря 16:30
«Кино будущего». Фильмы о том, как технологии влияют на наше настоящее и будущее, принося и смешные и трагические моменты — «Алиса», «Инстинкты», «Ухо», «Эфир».
21 декабря 16:00
«Фестивальные хиты». Обладатели главных призов фестиваля «Короче» (фильм «Подводник») и «Кинотавра» («Топливо»), а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля.
Что такое День короткометражного кино
Организаторами проекта стали Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России и продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.
Фильмы отбирал худсовет, в который вошли:
- кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко,
- президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, культуролог Кирилл Разлогов,
- журналист, главный редактор киносайта Filmpro.ru, ведущий информационного телеканала Россия-24 Иван Кудрявцев,
- художественный руководитель студии «Остров», кинорежиссер-документалист и сценарист, профессор Сергей Мирошниченко.