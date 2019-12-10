Критики составили рейтинг лучших фильмов десятилетия

На первом месте оказался сериал Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года. Вторую строчку занял фильм «Корпорация „Святые моторы“» 2012 года режиссёра Лео Каракса. Замкнул тройку лидеров фильм Брюно Дюмона «Малыш Кенкен» 2012 года.

Главы журнала Стефан Делорм уверен, что это десятилетие было более захватывающим, чем предыдущее.

В список также вошли две ленты-лауреаты «Золотой пальмовой ветви» Канн: «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010) режиссера Апичатпонга Вирасетакула и «Тони Эрдманн» (2016) Марен Аде.

Замыкают рейтинг «Книга образов» (2018) Жан-Люка Годара, «Меланхолия» (2011) Ларса фон Триера, «Побудь в моей шкуре» (2013) Джонатана Глейзера и «Странный случай Анжелики» (2010) Мануэла де Оливейра.