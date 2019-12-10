Барнаул 10 декабря -1°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости

Критики составили рейтинг лучших фильмов десятилетия

Французский журнал о кинематографе «Les Cahiers du cinema» опубликовал список лучших фильмов десятилетия, сообщает News.ru.

Кино.
Кино.
Открытые источники.

На первом месте оказался сериал Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года. Вторую строчку занял фильм «Корпорация „Святые моторы“» 2012 года режиссёра Лео Каракса. Замкнул тройку лидеров фильм Брюно Дюмона «Малыш Кенкен» 2012 года.

Главы журнала Стефан Делорм уверен, что это десятилетие было более захватывающим, чем предыдущее.

В список также вошли две ленты-лауреаты «Золотой пальмовой ветви» Канн: «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010) режиссера Апичатпонга Вирасетакула и «Тони Эрдманн» (2016) Марен Аде.

Замыкают рейтинг «Книга образов» (2018) Жан-Люка Годара, «Меланхолия» (2011) Ларса фон Триера, «Побудь в моей шкуре» (2013) Джонатана Глейзера и «Странный случай Анжелики» (2010) Мануэла де Оливейра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка