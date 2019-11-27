Шестеро смелых. Какие российские фильмы привлекли внимание критиков Голливуда

Этой осенью сразу шесть российских фильмов попали в список претендентов на престижную американскую премию «Золотой глобус». Более того, один из них также в лонг-листе «Оскара». «СК» выяснил, чем наше кино могло привлечь внимание американских критиков и что это значит для индустрии в целом.

Набрались храбрости

Как отмечают эксперты, раньше российские продюсеры были скромнее в своих амбициях и редко выдвигали фильмы на ведущие мировые премии. Сегодня дела обстоят иначе.

«Российское авторское кино регулярно собирает престижные награды, — рассказывает организатор стенда Created in Moscow на Американском кинорынке в Санта-Монике Евгения Маркова. — Однако сразу шесть фильмов в заявке на „Золотой глобус“ говорят о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока».

Кино. СС0

В этом году за «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться российские фильмы «Кадиш», «Бык», «Спасти Ленинград», «Странники терпения», «Дикая лига» и «Дылда».

Военные драмы в тренде

Мировая премьера фильма «Дылда» состоялась в Каннах, где режиссер Кантемир Балагов получил сразу две награды. Кроме того, несколько дней назад лента удостоилась премии Стокгольмского фестиваля. «Исключительно красивый и хорошо снятый фильм. Через скромный рассказ о любви вы постепенно вовлекаетесь в многослойный ужас войны, притом что не раздается ни единого выстрела» — так жюри прокомментировало свое решение.

«Дылда» — это история двух молодых фронтовичек, которые возвращаются после Великой Отечественной войны в полуразрушенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь. Фильм отчасти основан на книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Помимо предварительного списка «Золотого глобуса» картина вошла в лонг-лист премии «Оскар», также в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Военную драму «Кадиш» снял Константин Фам. Это продолжение его альманаха «Свидетели», посвященного событиям Второй мировой войны. Сюжет построен вокруг завещания бывшего узника концлагеря, которое, попав в руки к нашим современникам — скрипачу из Москвы и молодой учительнице из Нью-Йорка, — меняет их жизнь. «Кадиш» уже взял Гран-при кинофестиваля Romford Film Festival в Великобритании. Кроме того, лента тоже будет бороться за выдвижение на премию «Оскар» — за лучшую оригинальную музыку к фильму.

«Кадиш». Кадр из фильма

Третья военная драма из России в лонг-листе «Золотого глобуса» — «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. Лента основана на реальных событиях катастрофы баржи 752 на Ладоге, которая положила начало Дороге жизни. По словам режиссера, история, рассказанная в фильме, была засекречена до 2004 года. О ней знали только участники событий, в том числе и отец актрисы, занятой в съемках, Анастасии Мельниковой. Он был одним из тех, кого пытались по Ладоге вывезти из Ленинграда, уже окованного кольцом блокады, и в последний момент сняли с борта.

«Спасти Ленинград». Кадр из фильма

Лихие 90-е , натурщицы и футбол

Еще один претендент на «Золотой глобус» от России — дебютная лента выпускника ВГИКа Бориса Акопова «Бык». Здесь войны нет. Здесь экономическая пропасть, криминал на каждом углу и герой, который вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить семью. «Бык» — лучший фильм года по версии «Кинотавра». Кроме того, он уже получил главный приз конкурса «К востоку от запада», посвященного кинематографу бывшего социалистического блока.

«Бык». Кадр из фильма

Психологический триллер о преуспевающем фотографе и юной актрисе «Странники терпенья» снял Владимир Алеников. По собственному роману и сценарию. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Монреале, где она участвовала в конкурсе и стала фильмом закрытия. Сейчас у ленты уже более десяти наград, и «Золотой глобус» вполне может пополнить этот список.

И, наконец, «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо — спортивная драма о первой в истории русской футбольной команде. Авторы фильма решили вспомнить реальную историю начала XX века — когда профессиональной футбольной командой стала «КГО» (Коломенское гимнастическое общество), собранная из простых рабочих. Помимо актеров в съемках участвовали игроки сборной России по футболу: нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и игрок «Локомотива» Антон Миранчук.

Единственным российским фильмом, получившим «Золотой глобус», стал «Левиафан» Андрея Звягинцева в 2015 году. Советским — «Война и мир» Сергея Бондарчука 50 лет назад. В 2019 году в лонг-лист номинантов на «Золотой глобус» вошли 93 картины на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист объявят 9 декабря.