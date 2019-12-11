Чисто поржать. Сериалы 90-х, которые можно пересмотреть на каникулах

Спорим, оценив список, вы скажете: «Черт, я даже забыл, что я это видел». Собрали 10 сериалов 80−90-х годов, которые стоит посмотреть на каникулах. Хотя бы для того, чтобы оценить, как быстро летит время. Тут все — потрясающие спецэффекты, громкие расследования, любовные интриги и специфический юмор. Редакция Афиши отчаянно рекомендует.

Зена — королева воинов

1995 год. В ролях: Люси Лоулесс, Рене О’Коннор, Тед Рэйми, Кевин Смит, Хадсон Лейк, Карл Урбан, Александра Тайдингс.

Сериалы. «Зена — королева воинов». СС0.

Главная героиня Зена в прошлом была безжалостным убийцей. Ее армия совершала набеги на поселения, убивая безоружных жителей. Но Королева воинов решила избрать путь добра и стала помогать беззащитным и бороться со злом во всем его многообразии.

Крутой Уокер

1992 год. В ролях: Чак Норрис, Кларенс Гильярд мл., Шири Дж. Уилсон, Ноубл Уиллингэм, Ниа Пиплз, Джадсон Миллс.

Сериалы. «Крутой Уокер». СС0.

Техасский рейнджер Корделл Уокер сделает все возможное и невозможное, чтобы преступник предстал перед законом. В работе он часто полагается на инстинкты, доставшиеся ему от индейских предков. У его партнера Джеймса Триветта более современный подход к расследованию преступлений. Рейнджерам помогают СиДи Паркер — рейнджер, вышедший в отставку, и Алекс Кейхилл — адвокатесса, влюбленная в Уокера.

Горец

1992 год. В ролях: Эдриан Пол, Стэн Кирш, Джим Бернс, Питер Уингфилд, Александра Вандернот, Элизабет Грэйсен, Лиза Ховард.

Сериалы. «Горец». СС0.

Дункан Маклауд родился в 1592 году в горах Шотландии и живет по сей день. Он бессмертен. За 400 лет кем он только ни был: и воином, и любовником, и путешественником. Ему постоянно приходилось сражаться с другими бессмертными, восставшими из мертвых, и убивать их, ибо победитель должен был отрубить голову побежденному, и тогда к нему переходила вся сила поверженного.

Альф

1986 год. В ролях: Пол Фаско, Макс Райт, Энн Шедин, Андреа Элсон, Бенджи Грегори, Джон ЛаМотта, Лиз Шеридан.

Сериалы. «Альф». СС0.

Пришелец с планеты Мелмак оказывается в простой американской семье Таннеров. Альф самоуверен, капризен и жаден. Он — порядочный обжора, грубиян и ворчун. Он обожает кошек (в кулинарном плане), а разрушительные способности поражают воображение. Но помыслы его чисты, душа — открыта, а сердце — отзывчиво.

Гром в раю

1994 год. В ролях: Халк Хоган, Крис Леммон, Кэрол Олт, Патрик Макни, Расс Вилер, Эшли Горрелл, Джимми Харт.

Сериалы. «Гром в раю». СС0.

Бывшие «морские котики» Рандольф Джей Спенсер по прозвищу Ураган и Мартин Брюбейкер (Брю) работают агентами по борьбе с преступностью на побережье Флориды. Для выполнения опасных секретных миссий они используют футуристический высокотехнологичный катер «Гром», способный запоминать голосовые команды, лица и выполнять сложнейшие боевые операции в открытом море.

Квантовый скачок

1989 год. В ролях: Скотт Бакула, Дин Стокуэлл, Дебора Прэтт, Деннис Уолфберг, В.К. Стрэттон, Кэролин Сеймур, Фран Беннетт, Брэд Силверман.

Сериалы. «Квантовый скачок». СС0.

Разработав теорию о том, что человек может путешествовать во времени в пределах продолжительности собственной жизни, доктор Сэм Беккет на базе в пустынях Нью-Мехико возглавил сверхсекретный проект под названием «Квантовый Скачок» и в ходе эксперимента попал в западню прошлого. Он проживает множество чужих жизней, пытаясь исправить ошибки прошлого. И всякий раз надеется, что следующий квантовый скачок вернет его обратно домой.

Дежурная аптека

1991 год. В ролях: Конча Куэтос, Карлос Ларраньяга, Хулиан Гонсалес, Мигель Анхель Гарсон, Сесарео Эстебанес, Африка Госальбес.

Сериалы. «Дежурная аптека». СС0.

Сериал рассказывает о неугомонном семействе хозяйки аптеки Лурдес Кано. Ее сыновья Кики и Гильермо, бывший муж Адольфо, папочка дон Энрике постоянно попадают в различные забавные ситуации, выпутываться из которых им помогают все подряд: сотрудница Лурдес — Пили, соседки донья Пакита и Бегония, и даже стражи порядка Ромералес и Мария де ла Энкарнасьон.

Пуаро Агаты Кристи

1989 год. В ролях: Дэвид Суше, Хью Фрейзер, Филип Джексон, Полин Моран, Дэвид Йелленд, Зоэ Уонамейкер, Ричард Бебб.

Сериалы. «Пуаро». СС0.

В Лондоне, в своей квартире, которая также является и рабочим кабинетом, уже много лет работает эмигрант из Бельгии, бывший полицейский Эркюль Пуаро. Вместе со своим напарником Артуром Гастингсом и секретаршей мисс Фелисити Лемон он расследует запутанные происшествия. Нередко заказчиком Пуаро становится старший инспектор полиции Джеймс Джепп, если у него возникают проблемы с расследованием.

Секретные материалы

1993 год. В ролях: Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Митч Пилледжи, Уильям Б. Дэвис, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Брюс Харвуд.

Сериалы. «Секретные материалы». СС0.

Специальному агенту Дане Скалли, доктору и преподавателю академии ФБР поручают работу в паре с агентом Фоксом Малдером над проектом «Секретные материалы» — архивом таинственных, нерешенных дел ФБР, которые зачастую связаны с паранормальными явлениями: случаями вампиризма и оборотничества, нападением генетических мутантов, свидетельствами о похищении людей пришельцами.

Элен и ребята

1992 год. В ролях: Элен Ролле, Патрик Пьюдеба, Рошелль Редфилд, Карин Лоллишон, Филипп Вассер, Лора Гибер, Лели Меньян, Себастьен Куриво.

Сериалы. «Элен и ребята». СС0.

Сериал рассказывает о жизни французких студентов, которые не очень-то стремятся к науке. Все они учатся в университете, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Забавные переделки и весёлые истории, в которые попадают герои, сменяются серьезными молодежными проблемами безопасного секса, наркотиков, сект, насилия.

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