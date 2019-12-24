10 лучших сериалов 2019 года, которые вы могли пропустить

Критики по-разному оценивали сериалы 2019 года. Определенно, стоит взглянуть хоть одним глазком. Кто знает, может быть, именно за просмотром одного из них вы и проведете новогодние каникулы.

Чернобыль

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис, Пол Риттер, Роберт Эммс, Сэм Тротон.

26 апреля 1986 года поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают Чернобыльскую АЭС, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

Руководство ЧАЭС уверяет Кремль, что ситуация под контролем, и радиационный фон в норме, но по настоянию академика Легасова его вместе с зампредседателя Совета Министров Борисом Щербиной отправляют разобраться в происходящем на месте.

26 апреля 1988 года химик Валерий Легасов, надежно спрятав шесть аудиокассет со своими воспоминаниями, вешается у себя в квартире.

Мандалорец

В ролях: Педро Паскаль, Кайл Пацек, Джина Карано, Бернард Баллен, Александра Гилман, Вернер Херцог, Карл Уэзерс, Омид Абтахи.

Пять лет назад был повержен Дарт Вейдер и пала империя Палпатина. Одинокий мандалорец-наемник живет на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики.

Но вот в его жизни забрезжила новая надежда: нарушив договор и забрав из лап бандитов-имперцев зеленого малыша (с любовью прозванного зрителями мини-Йодой), за голову которого ему щедро заплатили, мандалорец начинает свой путь.

Утреннее шоу

В ролях: Дженнифер Энистон, Стив Карел, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Гугу Эмбата-Ро, Нестор Карбонелл.

«Утреннее шоу» — это сериал о жизни одного из конкурирующих каналов в Нью-Йорке. Он рассказывает о кухне телевидения. Как делаются новости, откуда они берутся и с чем подаются.

Главной героиней стала популярная телеведущая утреннего шоу Алекс Леви. Она совсем недавно лишилась многолетнего партнера в шоу. Его обвинили в домогательствах и превышении должностной власти с подчиненной. Это настолько шокировало и сотрудников, и зрителей. Канал стал эпицентром внимания каждого.

Политик

В ролях: Бен Плат, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Боб Бэлабан, Дэвид Коренсвет, Джулия Шлэпфер.

Пайтон Ховард рано понял, что хотел бы стать президентом США. Он изучил опыт нескольких десятков бывших президентов Америки, провел сравнительный анализ, разработал план. Но для начала надо выиграть президентские выборы в школе.

Проект шоураннера Райана Мерфи, перебравшегося из Fox на Netflix, — один из самых обсуждаемых сериалов этой осени, подростковый «Карточный домик», снятый в стилистике мыльной оперы.

Уловка 22

В ролях: Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Дэниэл Дэвид Стюарт, Рафи Гаврон, Грэхэм Патрик Мартин, Кевин Дж. О’Коннор, Остин Стоуэлл.

1944 год. Бомбардировочный полк, в котором служит капитан Йоссариан, дислоцировался на острове в Тирренском море.

Йоссариан пытается убраться подальше от войны и ссылается на сумасшествие, поскольку это — официальная причина для отстранения. Но согласно некоему правительственному постановлению, «Уловке-22», всякий, кто называет себя сумасшедшим доказывает обратное, ведь подобное заявление явно свидетельствует о здравомыслии.

Половое воспитание

В ролях: Эйса Баттерфилд, Симон Эшли, Джиллиан Андерсон, Эмма Маккей, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Алистэр Петри.

Отис — стеснительный и необщительный подросток-девственник, который живет с мамой, секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.

Мертв для меня

В ролях: Кристина Эпплгейт, Линда Карделлини, Джеймс Марсден, Макс Дженкинс, Сэм Маккарти, Люк Росслер, Брэндон Скотт.

Черная комедия о дружбе между взбалмошной холостячкой с шокирующим прошлым и очень нервной вдовой с черным юмором и проблемами с управлением гневом. Женщины встречаются в группе поддержки. У одной из них есть одна большая и очень болезненная тайна, которая лишит подруг счастья.

Чем мы заняты в тени

В ролях: Кайван Новак, Мэтт Бери, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш, Даг Джонс, Бини Фелдштейн.

В Нью-Йорке в викторианском особняке живут четверо вампиров. Нандор Безжалостный руководит вампирским общежитием и помыкает своим фамильяром Гильермо. Тот уже десять лет служит Нандору в надежде, что хозяин превратит его в вампира.

Роковая пара Ласло и Надя вечно выясняет отношения: она заводит интрижки на стороне, а он неистово ревнует и подстригает кусты в форме половых органов любимых женщин. За всем этим презрительно наблюдает энергетический вампир Колин Робинсон, с удовольствием подпитываясь эмоциями соседей.

Однажды в особняке появляется съемочная группа, и повседневность вампиров превращается в документальный сериал.

Жизни матрешки

В ролях: Наташа Лион, Грета Ли, Ребекка Хендерсон, Элизабет Эшли, Джереми Бобб, Чарли Барнетт, Ритеш Раджан, Юл Васкес, Даша Поланко.

На вечеринке своего 36-летия Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, пообщается с друзьями, пожалуется на сбежавшего кота, приятно проведет вечер и погибнет под колесами автомобиля, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной.

Ситуация повторится снова и снова — каждый раз Надя умирает и приходит в себя в одном и том же месте, а разобраться в причинах этой временной петли и скоропостижно не скончаться оказывается не так-то просто.

Годы

В ролях: Эмма Томпсон, Рори Киннер, Т’Ниа Миллер, Рассел Тови, Джессика Хайнс, Энн Рейд, Рут Маделей.

Лайонсы — это обычная английская семья. Драматические события в их жизни происходят на фоне турбулентной политической и экономической ситуации в стране и мире.

К власти в Великобритании приходит эпатажная шоувумен Вивьен Рук, Дональд Трамп избирается на второй срок, а из Украины в Европу бегут сотни политических беженцев. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 лет.