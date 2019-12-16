Куда сходить за настроением перед Новым годом-2020 в Барнауле

Декабрь перевалил за середину, а новогоднего настроения до сих пор нет? Никакая это не беда. Мы составили для вас список самых праздничных мест, куда точно стоит попасть, чтобы заразиться ожиданием чуда. И не забудьте взять с собой детей.

«Рождество в музее»

Организаторы музейного праздника обещают стопроцентное погружение в события святочной ночи — ночи, когда родился божественный младенец. И, конечно, на «Рождестве в музее» вся семья сможет познакомиться с историей главного новогоднего символа. Без елки в декабре — как без окон в доме, и это чистая правда.

Где: ГМИЛИКА

Когда: 21 декабря в 13:00

Цена: 5−100 рублей.

«Диско Новый год»

Зажигательная музыка и танцы с аниматорами — то, что нужно перед началом праздничной недели. Обещают увлекательную программу, подготовленной специально для семейного развлечения.

Где: «Веселкино», ТРЦ «Galaxy"

Когда: 28 декабря в 16:00

Цена: 750 (безлимит, 1 ребенок + до двух взрослых сопровождающих).

Новый год. Елка. СС0

«Вертепный театр»

Музей предлагает детям и взрослым постигнуть тайну еще одного незаменимого новогоднего атрибута — вертепа. И неважно, решите вы управлять куклами самостоятельно или останетесь зрителем. Каждому без исключения гостю маленький кукольный домик подарит ощущение причастности к священному миру искусства.

Где: ГМИЛИКА

Когда: 28 декабря в 15:00

Цена: 5−100 рублей.

«Волшебный Новый год»

В парке развлечений, где есть скалодром, автодром, веревочный парк, игровые автоматы и батут с поролоновой ямой, любое событие сказочное.

Где: Pioneer Park, ТРЦ «Пионер"

Когда: 28 декабря в 13:00

Цена: бесплатно.

Новый год. Елка СС0

Новогодняя елка в «Весне»

Здесь можно будет поиграть в веселые игры, поводить хороводы с аниматорами, подурачиться на игровой площадке и совершенно бесплатно получить сахарную вату. Хорошее настроение обеспечено.

Где: ТРЦ «Весна"

Когда: 29 декабря в 12:00

Цена: бесплатно.

Бал «Холодное сердце»

Увлекательные интерактивные программы, ожившие герои мультфильма, любимые Дед Мороз и Снегурочка — все это бал «Холодное сердце». На празднике, который состоится почти в канун Нового года, даже взрослые смогут погрузиться в мир детства и вновь почувствовать себя девчонками и мальчишками.

Где: «Веселкино», ТРЦ «Galaxy"

Когда: 29 декабря в 16:00

Цена: 750 (безлимит, 1 ребенок + до двух взрослых сопровождающих).

Новый год. Гирлянда. СС0

«Космический Новый год»

Девочка Валя и ее брат Юра решают лететь на космическую станцию к папе, который впервые не может встретить праздник в кругу семьи. В этой чудесной истории есть и инопланетяне, и Дед Мороз со Снегурочкой. Чудеса все-таки случаются.

Где: театр драмы имени В.М. Шукшина

Когда: 19, 28, 31 декабря, 2−7 января

Цена: 200−250 рублей.

«Волшебство советской елки»

Елка — главный атрибут новогоднего торжества. На музейной выставке вы увидите трогательные елочные украшения прямиком из советского прошлого, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, игрушки из картона, стеклянные гирлянды, открытки и плакаты советского времени с традиционными сказочными сюжетами. В экспозицию вошли и предметы быта, характеризующие эпоху.

Где: музей «Город"

Когда: с 13 декабря 2019 года до 13 января 2020 года

Цена: 20−45 рублей.

Анастасия Бичакова.