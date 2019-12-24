В Барнауле ставят спектакль про Мужика и Чорта* на интуитивно понятном иностранном языке

МТА готовит премьеру январских каникул — актер театра Андрей Воробьев ставит пьесу-притчу монаха Каэтана Марашевского «Камедыя», которая написана в 1787 году и названа одним из шедевров белорусской литературы. Этот смешной и хулиганский спектакль можно будет увидеть 3 января.

Актерская пьеса

«Это потрясающая пьеса, — говорит Андрей Воробьев. — Она очень смешная. У Марашевского она устроена немного по-другому, мы ее чуть-чуть адаптировали. Это будет очень актерский спектакль, этюдный, там есть, что поиграть».

По словам режиссера, спектакль будет существенно отличаться от модного сегодня современного постмодернистского театра, когда действие строится на режиссерских ходах.

Андрей Воробьев,

актер МТА:

Сейчас достижения русской психологической школы отменяются. И достижения советского театра тоже. Режиссеру становятся интересны не столько актеры, сколько свои собственные штучки — свет, музыка, какие-то непонятные действия. В «Макбете» у Бутусова, например, автомобильные шины падают на сцену. А здесь мы постараемся существовать на сцене как раз психологически, гротескно, смешно. Будем именно играть и импровизировать. Зритель в первую очередь увидит историю.

Самый главный носитель атмосферности в любом спектакле — актер, уверен Воробьев. По этой причине декорации и прочая атрибутика не так важны. Постановку создавали из того, что уже имеется в театре, ничего не покупая специально. И все же это будет колоритный белорусский хутор, весьма узнаваемый.

Репетиции спектакля «Камедыя». Станислав Хазиев.

На спор

Житель белорусского хутора мужик Демьян окончательно вымотался от тяжелого труда. Во всех своих несчастьях он винит первого человека Адама. Это он, дескать, с проклятого дерева яблоко сорвал и теперь все несчастны, а могли бы в раю как паны жить. И одежду покупать не надо было бы, можно и так — голыми.

У Демки есть два «врага» — еврей Давид, держатель корчмы, которому мужик изрядно задолжал, потому что очень любит выпить, и шумная супруга Маланка, которая вечно его пилит.

Репетиции спектакля «Камедыя». Станислав Хазиев.

В один прекрасный момент появляется Черт и намекает, что во всех бедах Демки виноват вовсе не Адам, а он сам. Желая доказать обратное, мужик соглашается на предложенный Чертом нехитрый, казалось бы, и сулящий выгоду спор. Это будет настоящее испытание человеческой силы и воли.

Жалко расставаться

Демьяна сыграет Александр Коцубенко. Трудно найти более подходящего актера на эту роль в труппе театра: Коцубенко — двухметровая детина идеальной восточнославянской внешности.

Роль еврея Давида исполнит сам Андрей Воробьев. Он уже играл его в пермском театре «У моста». «Мне жаль было расставаться с этой ролью, она глубоко в меня попала и очень интересна», — говорит Воробьев.

Репетиции спектакля «Камедыя». Станислав Хазиев.

Роль Демкиной жены досталась Виктории Проскуриной, она также играла Маланку в Перми. Владимир Кулигин выступит Чертом. Воробьев уверен, что эта роль ему психологически и фактурно очень подходит.

Поскольку «Камедыя» — это спектакль-притча, то и герои в нем архетипичные, в некотором роде шаблонные.

Андрей Воробьев,

актер МТА:

У Демьяна одна характеристика — мужик. Надо играть мужика. И у Маланки одна характеристика. Она — баба. Есть еврей, будем играть еврея. И Черт. Просто Черт. Ничего лишнего.

Репетиции спектакля «Камедыя». Станислав Хазиев.

Iдзэ на трасянцы

Фишка спектакля в том, что он идет на трасянке — смеси русского и белорусского языков, которая должна быть интуитивно понятна всем. Благодаря этой яркой краске спектакль приобретает неповторимый белорусский колорит и специфичный юмор.

То, что зрители могут не распознать, актеры заменят на русские слова или будут сами переводить тут же, по ходу действия.

Андрей Воробьев,

актер МТА:

Например, Давид говорит: «Демка, я пайду пагляджу, куды ен падеуся, а как ен вяртацца будзе, я табе паперэджу». И сразу переводит для зрителя последнее слово — «дам знак».

Интересно, что у в пьесе Марашевского Демьян, Маланка и Давид говорят на белорусском языке и только Черт — на русском. «Видимо, белорусы своеобразно относятся к русским», — предполагает Воробьев.

Спектакль будет идти с 3 по 7 января на малой сцене. Цена билета: 300 рублей. 12+