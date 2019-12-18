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Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала последняя часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал» режиссеров Энтони и Джо Руссо, следует из результатов рейтинга «Кино Mail.ru», пишут «Известия».

Мстители
Мстители
СС0.

Также в тройку лучших фильмов уходящего года вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. На четвертом и пятом месте оказались «Алита: Боевой ангел» Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса, а также «Аладдин» Гая Ричи.

В пятерку лучших сериалов 2019 года вошли «Почему женщины убивают», «Любовь, смерть и роботы», «Формула мести» и «Благие знамения».

Кроме этого, были определены самые популярные в России фильмы и сериалы уходящего года. Рейтинги возглавили военная драма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова и «Игра престолов», снятая по книгам Джорджа Р. Р. Мартина.

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