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В Барнауле откроют обновленный цифровой кинотеатр

Кинотеатр «Премьера» в Барнауле готовится к открытию после масштабной перезагрузки. Он начнет работу в новом цифровом формате с высоким качеством показа фильмов 27 декабря.

Кино.
Кино.
Открытые источники.

Гостей кинотеатра порадуют новинки мирового проката, авторское и фестивальное кино, а также премьерные и закрытые показы. Обязательно привлечет внимание акция «Кинокритика», где будут организованы встречи с режиссерами, киноведами, представителями культуры и кино.

Интересным станет новый благотворительный проект «Театральная палитра»: можно будет посмотреть киноверсии спектаклей ведущих театров России и принять участие в дискуссии с искусствоведами.

В программе кинотеатра останутся уже полюбившиеся зрителям акции — «Ночь кино», «Уличное кино», «Короткометражное кино». Гостям будут показывать фильмы бесплатно.

Традиционно здесь будут устраивать просмотры фильмов Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, продолжатся показы фильмов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кино.
Кино.
Открытые источники в интернете (СС0)

27 декабря, в день открытия кинотеатра, зрителей ждет яркая и праздничная программа.

11:00. Программа для детей: фотосессия с аниматорами, аквагрим, шоу умных развлечений с химическими опытами Профессора Николя.
12:00. Премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 4».
15:00. Программа для взрослых: киноквест и кастинг на роль в римейк популярных российских фильмов «Снимается кино».
15:00. Торжественное открытие цифрового показа в «Премьере».
16:00. Премьера фильма «Союз Спасения».

В кинотеатре сделали ремонт, полностью обновив интерьеры фойе и зрительного зала. Средства на ремонт и новое оборудование выделены из краевого бюджета по госпрограмме «Развитие культуры Алтайского края».

Подробную информацию об открытии и работе кинотеатра можно получить по телефону: 62−83−30.

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