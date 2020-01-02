12 самых ожидаемых фильмов 2020 года

2020 год порадует любителей и отечественного и зарубежного кино. Картины, попавшие в этот обзор, слишком часто оказывались в топах самых ожидаемых, чтобы пропустить их. Планируем походы в кино на весь год.

Кошки

Со 2 января. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Том Хупер. В ролях: Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен.

Бессмертный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера в кино. На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что ее можно считать избранной.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

С 6 февраля. США, 2020. Режиссер: Кэти Янь. В ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор, Крис Мессина.

После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Черной Маске. Харли объединяется с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

«Хищные Птицы» станут первым проектом в трилогии фильмов о Харли Квинн. Развитием трилогии станет картина «Сирены Готэма».

Джентльмены

С 13 февраля. США, 2020. Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Джейсон Вонг.

Талантливый выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии.

Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены.

Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Бладшот

С 20 февраля. США, 2020. Режиссер: Дэйв Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Эйса Гонсалес, Тоби Кеббелл, Талула Райли, Ламорн Моррис.

Анджело Морталли — современный Франкенштейн на службе правительства. После смерти был реанимирован и превращен в машину для убийства. ФБР стерло его память и запустило в кровь специальные микрокомпьютеры, которые помогают телу быстро заживлять раны и контролировать электронные устройства.

И эта прокачанная машина выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его памяти.

Тихое место 2

С 19 марта. США, 2020. Режиссер: Джон Красински. В ролях: Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи, Лорен-Эшли Кристияно, Джимон Хонсу, Уэйн Дювалл.

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине, потому что, как мы помним, смертоносные хищники из Космоса, реагируют на любой звук.

Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, Эбботтам предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Мулан

С 26 марта. США, 2020. Режиссер: Ники Каро. В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ан, Уткарш Амбудкар.

Старшая дочь храброго воина Хуа Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Черная вдова

С 30 апреля. США, 2020. Режиссер: Кейт Шортланд. В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Роберт Дауни мл., Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Рэй Уинстон, Уильям Херт.

После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

Форсаж 9

С 21 мая. США, 2020. Режиссер: Джастин Лиин. В ролях: Шарлиз Терон, Вин Дизель, Хелен Миррен, Лукас Блэк, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джон Сина, Джордана Брюстер.

Режиссер уже объявил, что это самая амбициозная часть многомиллионной экшн-франшизы. Сюжет не раскрывается. Известно, что фильм снимали в Лондоне, Эдинбурге, Тбилиси, на Пхукете и Краби в Таиланде, а также в Лос-Анджелесе.

Чудо-женщина 1984

С 4 июня. США, 2020. Режиссер: Пэтти Дженкинс. В ролях: Галь Гадот, Педро Паскаль, Крис Пайн, Кристен Уиг, Конни Нильсен, Робин Райт, Габриэлла Уайлд.

Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Он собирает со всех уголков света магические артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу. В поисках ему помогает Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории.

В руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает ее в кровожадную и неуправляемую женщину-кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Конек-горбунок

С 22 октября. Россия, 2020. Режиссер: Олег Погодин. В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров, Ляйсан Утяшева, Александр Семчев.

Масштабный сказочный блокбастер с бюджетом около 800 млн рублей, с огромным количеством компьютерной графики, звездным ансамблем и слегка дополненной сказкой Ершова в качестве литературной основы.

Разгильдяй Иван однажды выручил волшебную кобылицу и получил в награду верного товарища — Конька-горбунка. Царь старается Ивана извести и дает ему невыполнимые задания — то Жар-птицу поймать, то Чудо-юдо-рыбу-кит из плена вызволить, то сосватать за него прекрасную Царь-девицу, которая живет на краю земли. Иван, конечно, в красавицу влюбился.

Годзилла против Конга

С 19 ноября. США, 2020. Режиссер: Адам Вингард. В ролях: Милли Бобби Браун, Эйса Гонсалес, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Джессика Хенвик, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер.

Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

Дюна

С 17 декабря. США, Венгрия, Канада, 2020. Режиссер: Дэни Вильнев. В ролях: Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендея, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем.

Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис.

Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует Вселенную.