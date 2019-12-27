Топ-8 кинопремьер января, которые стоит увидеть

В январе любителей кино ждет очередная инопланетная история от Федора Бондарчука и продолжение приключений самых плохих парней Голливуда. Кристен Стюарт будет выживать на глубине, Риналь Мухаммедом впадет в кому, и на всех экранах оживут кошки Эндрю Ллойда Уэббера. Планируем поход в кино.

Вторжение

С 1 января. Россия, 2019. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Даниил Кользенов, Сергей Троев.

Сиквел фильма «Притяжение». Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы.

Ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми.

Кошки

Со 2 января. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Том Хупер. В ролях: Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен.

Бессмертный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера в кино. На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что ее можно считать избранной.

Камуфляж и шпионаж

С 9 января. США, 2019. Режиссеры: Ник Бруно, Трой Квон. В ролях: Карен Гиллан, Рэйчел Броснахэн, Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Риба МакИнтайр, Маси Ока.

Семейный мультфильм. Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов.

Но когда миру угрожает беда, этот они вынуждены объединиться и проявить настоящие чудеса маскировки.

Плохие парни навсегда

С 23 января. США, 2019. Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла. В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Джо Пантольяно, Паола Нуньес, Чарльз Мелтон.

Бернетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает жениться.

«Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата.

Под водой

С 23 января. США, 2019. Режиссер: Уильям Юбэнк. В ролях: Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати.

Мужественная и закаленная жизнью Нора работает инженером-механиком на подводной нефтяной установке. Она вместе со своей командой перемещается в глубины океана. Но поблизости происходит землетрясение, и, оказывается, стихия не только потревожила ученых, но и пробудила неведомый океанский ужас.

Марафон желаний

С 23 января. Россия, 2020. Режиссер: Даша Чаруша. В ролях: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава.

«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы». У Марины есть 7 желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.

Кома

С 30 января. Россия, 2019. Режиссер: Никита Аргунов. В ролях: Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Полина Кузьминская, Ростислав Гулбис, Вилен Бабичев.

После таинственной и страшной аварии молодой архитектор приходит в себя в очень странном мире. Он существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме.

Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство — причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, и бороться за выход в реальный мир.

1917

С 30 января. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Сэм Мендес. В ролях: Эндрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Марк Стронг.

В разгар Первой мировой войны в 1917 году двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. И ребята вступают в смертельную гонку со временем. По словам критиков, зритель «совершит завораживающее путешествие в сердце войны».