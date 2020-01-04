«Холоп» за неделю проката заработал миллиард рублей

Почти за 10 дней новогоднего проката (с 26 декабря по 4 января) российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко сумел собрать около 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные диной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

«Холоп» изначально считался одной из тех отечественных картин, которые могут успешно выстрелить в самом конце 2019 года. К этому же числу фильмов относят фантастическое «Вторжение» Федора Бондарчука и историческую картину «Союз спасения» Андрея Кравчука.

По сюжету картины, мажор Гриша заигрался и натворил много дел, теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх вместе со своим другом-психологом придумывает проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века.

Мажор попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое, где становится обычным холопом Гришкой, живущим в хлеву на территории барской усадьбы.

Ранее сообщалось, что до выхода «Холопа» общий кассовый сбор отечественных кинофильмов в 2019 году составил 2,6 млрд рублей, а Министерство культуры выделило на их производство 1,49 млрд.

Всего за год российский минкульт поддержал производство 49 картин, их посмотрели 7,5 млн человек.