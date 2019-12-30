Куда сходить с детьми в Барнауле на новогодних каникулах 2020

Новогодние каникулы — это маленькая жизнь. Проведите их с детьми. Это возможность и самому на время детство. Идем на спектакли, мастер-классы и в зоопарк, конечно.

«Ловец снов»

Ловец снов, предназначенный для защиты спящего от темных сил, можно сплести самому. Организаторы приглашают на мастер-класс по созданию индейского амулета детей старше 12 лет и взрослых.

Где: Хобби-гипермаркет «Леонардо», ТРЦ «Galaxy"

Когда: 3 января в 13:00

Цена: 450−500 рублей.

«Аленький цветочек»

История по мотивам сказки Аксакова о добре и красоте не оставит равнодушными маленьких зрителей. Любимая дочь купца, живущего у широкой реки, вдруг загрустила. Вернется ли к ней радость?

Где: Театр кукол

Когда: 2−3 января

Цена: 250−300 рублей

Аленький цветочек театр кукол

«Чиполлино»

В этом музыкально-хореографическом представлении примут участие студия эстрадного танца «Хорошки» и Государственный оркестр «Сибирь».

Где: Концертный зал «Сибирь"

Когда: 4−6 января в 10:00 и 13:00

Цена: 250 рублей.

«Гномик»

Игрушка из фетра станет милым подарком близкому человеку. К тому же гномик всегда будет оберегать того, кто по-настоящему дорог вам и вашему ребенку.

Где: Хобби-гипермаркет «Леонардр», ТРЦ «Galaxy"

Когда: 4 января в 17:00

Цена: 450−500 рублей.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

«Снегурочка»

У нарядной елки в фойе филармонии гостей встретят сказочные персонажи: Домовенок Кузя, Кот Мурлыка, Внучка Яги и Мороза Ивановича. Красивейшее представление о всепобеждающем добре.

Где: краевая филармония

Когда: 3−7 января в 11:00 и 14:00

Цена: 250 рублей.

Рождественский сочельник

Горная аптека ждет всех на большой праздник в честь предстоящего Рождества.

Где: Горная аптека

Когда: 6 января в 16:00

Цена: 350−500 рублей.

Золушка театр

Спектакль «Золушка»

«Золушка» — спектакль для всей семьи. Взрослым будет над чем поразмыслить и о чем помечтать, пока принц ищет ту единственную, кто потеряла хрустальную туфельку и кто станет его судьбой.

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 30 декабря , 2−5 , 8 января

Цена: 200−300 рублей.

Звериный банкет

Барнаульский зоопарк приглашает поздравить любимых животных с Новым годом. Звериные праздничные банкеты с развлекательной программой.

Где: Барнаульский зоопарк

Когда: 1 , 4 и 7 января в 13:00

Цена: 150−200 рублей , детям до 3 лет бесплатно.

Снежная почта театр кукол

Спектакль «Снежная почта»

Сказка для самых маленьких. Маленькому снеговичку поручили ответственное дело: отнести письмо Деду Морозу. На пути снежного персонажа ожидают много интересных приключений.

Где: театр кукол «Сказка"

Когда: 2−4 января в 10:00,12:00 и 15:00

Цена: 250 рублей.

Анастасия Бичакова.