Куда сходить с детьми в Барнауле на новогодних каникулах 2020

«Ловец снов»
Ловец снов, предназначенный для защиты спящего от темных сил, можно сплести самому. Организаторы приглашают на мастер-класс по созданию индейского амулета детей старше 12 лет и взрослых.
Где: Хобби-гипермаркет «Леонардо», ТРЦ «Galaxy"
Когда: 3 января в 13:00
Цена: 450−500 рублей.
«Аленький цветочек»
История по мотивам сказки Аксакова о добре и красоте не оставит равнодушными маленьких зрителей. Любимая дочь купца, живущего у широкой реки, вдруг загрустила. Вернется ли к ней радость?
Где: Театр кукол
Когда: 2−3 января
Цена: 250−300 рублей
«Чиполлино»
В этом музыкально-хореографическом представлении примут участие студия эстрадного танца «Хорошки» и Государственный оркестр «Сибирь».
Где: Концертный зал «Сибирь"
Когда: 4−6 января в 10:00 и 13:00
Цена: 250 рублей.
«Гномик»
Игрушка из фетра станет милым подарком близкому человеку. К тому же гномик всегда будет оберегать того, кто по-настоящему дорог вам и вашему ребенку.
Где: Хобби-гипермаркет «Леонардр», ТРЦ «Galaxy"
Когда: 4 января в 17:00
Цена: 450−500 рублей.
«Снегурочка»
У нарядной елки в фойе филармонии гостей встретят сказочные персонажи: Домовенок Кузя, Кот Мурлыка, Внучка Яги и Мороза Ивановича. Красивейшее представление о всепобеждающем добре.
Где: краевая филармония
Когда: 3−7 января в 11:00 и 14:00
Цена: 250 рублей.
Рождественский сочельник
Горная аптека ждет всех на большой праздник в честь предстоящего Рождества.
Где: Горная аптека
Когда: 6 января в 16:00
Цена: 350−500 рублей.
Спектакль «Золушка»
«Золушка» — спектакль для всей семьи. Взрослым будет над чем поразмыслить и о чем помечтать, пока принц ищет ту единственную, кто потеряла хрустальную туфельку и кто станет его судьбой.
Где: Молодежный театр Алтая
Когда: 30 декабря, 2−5, 8 января
Цена: 200−300 рублей.
Звериный банкет
Барнаульский зоопарк приглашает поздравить любимых животных с Новым годом. Звериные праздничные банкеты с развлекательной программой.
Где: Барнаульский зоопарк
Когда: 1, 4 и 7 января в 13:00
Цена: 150−200 рублей, детям до 3 лет бесплатно.
Спектакль «Снежная почта»
Сказка для самых маленьких. Маленькому снеговичку поручили ответственное дело: отнести письмо Деду Морозу. На пути снежного персонажа ожидают много интересных приключений.
Где: театр кукол «Сказка"
Когда: 2−4 января в 10:00,12:00 и 15:00
Цена: 250 рублей.
Анастасия Бичакова.