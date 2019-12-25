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Где и когда в Барнауле открываются новогодние елки

28 ноября в 18:00 во всех районах Барнаула торжественно откроют праздничные площадки с новогодними елками.

Зима. Площадь Сахарова.
Зима. Площадь Сахарова.
Михаил Хаустов

Главную елку, по традиции, установили на площади Сахарова. Ее «изюминка» — в динамичной подсветке из гирлянды с 16 млн цветов и десятками запрограммированных световых рисунков, пишет городская администрация.

Площадь Сахарова будет украшена фигурами изо льда и красивыми снежными воротами.

Праздник в честь открытия новогодней елки также пройдет в Центральном районе у ДК «Южный», в парке спорта в Индустриальном районе, на площади Мира в Ленинском районе и на площади на пр. Ленина, 152 в Октябрьском районе.

Новогодний концерт 28 декабря пройдет в парке «Центральный». Гости смогут поучаствовать в игровой программе «Шалости крыски Лариски». На сцене выступит шоу-балет «Бакстон».

В парке также наградят победителей конкурса на лучшую елочную игрушку. Начало концертной программы в 14:00.

Напомним, что еще один снежный городок с нарядной елкой и иллюминационными фигурками уже открыт на пешеходной улице Мало-Тобольской.

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