Где в Барнауле учат делать новогодние подарки своими руками

Подарочек своими руками? Легко! К тому же мы точно знаем, где учат делать милые сердцу сюрпризы. Вам нужно лишь выбрать мастер-класс из списка и скорее отправиться за праздничным настроением и новогодними знаниями.

Игрушка «Совунья — лесная певунья»

Участники «Совуньи-лесной певуньи» узнают все о необходимом для валяния инструменте и создадут чудесную игрушку, которая будет радовать глаз.

Где: Хобби-гипермаркет «Леонардо» ( ТРЦ «Galaxy»)

Когда: 22 декабря в 12:00

Цена: 500 рублей ( билет на месте в магазине)

450 рублей ( билет на сайте)

Картина пастелью «Морозный день»

Передавать яркий свет и солнечность морозного дня, работать с сухой пастелью можно будет научиться на мастер-классе Натальи Есиковой. Заряд бодрости и позитива обеспечен. Да и материалы входят в стоимость.

Где: Хобби-гипермаркет «Леонардо» ( ТРЦ «Galaxy»)

Когда: 22 декабря в 16:00

Цена: 420 рублей ( билет на месте в магазине)

378 рублей ( билет на сайте)

Новогодние подарки своими руками СС0

Сувенирные валенки

Гости мастер-класса сваляют из шерсти миниатюрные валенки. Есть и приятный бонус: дизайн можно разрабатывать самому!

Где: Художественный музей Алтайского края

Когда: 22 декабря в 12:00

Цена: 125 — 250 рублей

«Рождественский венок»

Рождественские венки, традиционные для многих культур, стремительно набирают популярность. Смастерить венок не так уж сложно. Зато какое получается украшение!

Где: Музей «Город"

Когда: 24 декабря 14:00

Цена: 165 рублей ( предварительная запись)

Новогодние подарки своими руками СС0

«Декупаж елочных шара»

Несложный декор елочного шара в технике «декупаж» осилит даже начинающий дизайнер. Способ прост и с его помощью можно имитировать ручную роспись.

Где: Музей «Город"

Когда: 25 декабря в 14:00

Цена: 165 рублей ( предварительная запись)

«Новогодний подсвечник»

Подсвечник, изготовленный на мастер-классе, будет элегантно смотреться на праздничном столе и подарит особое тепло обладателю. Игра стоит свеч!

Где: Музей «Город"

Когда: 26 декабря в 14:00

Цена: 165 рублей ( предварительная запись)

Новогодние подарки своими руками СС0

«Не бьются , не ломаются , золотом переливаются…»

Новогодние игрушки из шпагата -это увлекательный мастер-класс из цикла «Доброе мастерство. Вторая жизнь вещей». Вы сможете не только отлично провести время за делом, но и под звук рождественских мелодий выпить чашечку ароматного чая.

Где: ГМИЛИКА

Когла: 27 декабря в 17:00

Цена: 15 — 100 рублей

«Вифлеемская звезда»

«Вифлеемская звезда» входит в большой цикл мастер-классов «Народное творчество». Организаторы поделятся с гостями творческими секретами и никого не оставят без улыбки, вкусных угощений, вдохновляющего музыкального сопровождения.

Где: ГМИЛИКА

Когда: 27 декабря в 17:00

Цена: 15 — 100 рублей

Новогодние подарки своими руками СС0

«Зима в кармане»

Спичечный коробок может стать целым миром. Необходимо только проявить фантазию, и получится оригинальный зимний сувенир.

Где: Музей «Город"

Когда: 27 декабря в 14:00

Цена: 125 рублей ( предварительная запись)

«Новогодний торт своими руками»

Анастасия Неизвестных проведет мастер-класс по приготовлению торта «Вишневый трюфель» и поможет украсить его конфетами из натуральных продуктов. Мастер-класс понравится даже новичкам, а торт порадует красотой и изысканным вкусом.

Где: Студия кондитерского мастерства «Глазурь"

Когда: 29 декабря в 10:00

Цена: 2590 рублей

Мастер-класс «Сибирские традиции»

Любите уплетать пельмешки? Любите и лепить их. Приготовьте сытное угощение в четыре руки — с дочкой или сыном. И, конечно, в ресторации Горной аптеки расскажут о секретах самых аккуратных и вкусных пельменей.

Где: Горная аптека

Когда: 3 января в 12.00

Цена: 350 — 500 рублей

Пельмени. На бийском предприятии «Мясная тележка». Дмитрий Лямзин

Мастер-класс «Сапожок»

Сапожок из фетра станет отличным украшением для зеленой красавицы. Пришло время творить чудеса своими руками.

Где: Горная аптека

Когда: 4 января в 12.00

Цена: 350 рублей

Мастер-класс «Карамельная забава»

Если ваши дети любят сладости, то бегом на мастер-класс «Карамельная забава»! Сахарные леденцы — символ беззаботной поры.

Где: Горная аптека

Когда: 5 января в 12.00

Цена: 350 рублей

Анастасия Бичакова.