Где в Барнауле учат делать новогодние подарки своими руками

Игрушка «Совунья — лесная певунья»
Участники «Совуньи-лесной певуньи» узнают все о необходимом для валяния инструменте и создадут чудесную игрушку, которая будет радовать глаз.
Где: Хобби-гипермаркет «Леонардо» (ТРЦ «Galaxy»)
Когда: 22 декабря в 12:00
Цена: 500 рублей (билет на месте в магазине)
450 рублей (билет на сайте)
Картина пастелью «Морозный день»
Передавать яркий свет и солнечность морозного дня, работать с сухой пастелью можно будет научиться на мастер-классе Натальи Есиковой. Заряд бодрости и позитива обеспечен. Да и материалы входят в стоимость.
Где: Хобби-гипермаркет «Леонардо» (ТРЦ «Galaxy»)
Когда: 22 декабря в 16:00
Цена: 420 рублей (билет на месте в магазине)
378 рублей (билет на сайте)
Сувенирные валенки
Гости мастер-класса сваляют из шерсти миниатюрные валенки. Есть и приятный бонус: дизайн можно разрабатывать самому!
Где: Художественный музей Алтайского края
Когда: 22 декабря в 12:00
Цена: 125 — 250 рублей
«Рождественский венок»
Рождественские венки, традиционные для многих культур, стремительно набирают популярность. Смастерить венок не так уж сложно. Зато какое получается украшение!
Где: Музей «Город"
Когда: 24 декабря 14:00
Цена: 165 рублей (предварительная запись)
«Декупаж елочных шара»
Несложный декор елочного шара в технике «декупаж» осилит даже начинающий дизайнер. Способ прост и с его помощью можно имитировать ручную роспись.
Где: Музей «Город"
Когда: 25 декабря в 14:00
Цена: 165 рублей (предварительная запись)
«Новогодний подсвечник»
Подсвечник, изготовленный на мастер-классе, будет элегантно смотреться на праздничном столе и подарит особое тепло обладателю. Игра стоит свеч!
Где: Музей «Город"
Когда: 26 декабря в 14:00
Цена: 165 рублей (предварительная запись)
«Не бьются, не ломаются, золотом переливаются…»
Новогодние игрушки из шпагата -это увлекательный мастер-класс из цикла «Доброе мастерство. Вторая жизнь вещей». Вы сможете не только отлично провести время за делом, но и под звук рождественских мелодий выпить чашечку ароматного чая.
Где: ГМИЛИКА
Когла: 27 декабря в 17:00
Цена: 15 — 100 рублей
«Вифлеемская звезда»
«Вифлеемская звезда» входит в большой цикл мастер-классов «Народное творчество». Организаторы поделятся с гостями творческими секретами и никого не оставят без улыбки, вкусных угощений, вдохновляющего музыкального сопровождения.
Где: ГМИЛИКА
Когда: 27 декабря в 17:00
Цена: 15 — 100 рублей
«Зима в кармане»
Спичечный коробок может стать целым миром. Необходимо только проявить фантазию, и получится оригинальный зимний сувенир.
Где: Музей «Город"
Когда: 27 декабря в 14:00
Цена: 125 рублей (предварительная запись)
«Новогодний торт своими руками»
Анастасия Неизвестных проведет мастер-класс по приготовлению торта «Вишневый трюфель» и поможет украсить его конфетами из натуральных продуктов. Мастер-класс понравится даже новичкам, а торт порадует красотой и изысканным вкусом.
Где: Студия кондитерского мастерства «Глазурь"
Когда: 29 декабря в 10:00
Цена: 2590 рублей
Мастер-класс «Сибирские традиции»
Любите уплетать пельмешки? Любите и лепить их. Приготовьте сытное угощение в четыре руки — с дочкой или сыном. И, конечно, в ресторации Горной аптеки расскажут о секретах самых аккуратных и вкусных пельменей.
Где: Горная аптека
Когда: 3 января в 12.00
Цена: 350 — 500 рублей
Мастер-класс «Сапожок»
Сапожок из фетра станет отличным украшением для зеленой красавицы. Пришло время творить чудеса своими руками.
Где: Горная аптека
Когда: 4 января в 12.00
Цена: 350 рублей
Мастер-класс «Карамельная забава»
Если ваши дети любят сладости, то бегом на мастер-класс «Карамельная забава»! Сахарные леденцы — символ беззаботной поры.
Где: Горная аптека
Когда: 5 января в 12.00
Цена: 350 рублей
Анастасия Бичакова.