Константин Хабенский и Виктор Томенко посмотрели премьерный спектакль Золотаря в алтайской драме

Известный актер Константин Хабенский и губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетили алтайский театр драмы им. Шукшина, где посмотрели премьерную постановку режиссера Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома».

Напомним, что 30 марта Константин Хабенский вместе с писателем Александром Цыпкиным выступит в Барнауле. Билеты уже раскуплены.

В театре драмы они представят творческую программу The Best, где Хабенский прочитает лучшие рассказы Цыпкина.

Известный актер приехал за несколько дней до выступления, чтобы посмотреть премьерную постановку режиссера Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома» по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка.

Спектакль посетил и губернатор Виктор Томенко, который назвал постановку «знаковым событием», передает пресс-служба правительства. Отметим, что последний раз театр глава региона посещал еще до пандемии.

Бывший главный режиссер алтайской драмы Владимир Золотарь второй раз обращается к творчеству Кроммелинка — в далеком 2003 году он ставил по его пьесе «Великодушного рогоносца».

Режиссера привлекает взгляд бельгийского драматурга на любовные парадоксы. Если в «Рогоносце» речь шла о мужской ревности, то в «Жар и холод» — уже о женской.

«""Жар и холод…» — это телесная история, это фарс (пусть модернистский, интеллектуальный, но тем не менее, фарс) и это про любовь. При чём про любовь в том числе в достаточно физиологических проявлениях. Здесь, конечно, очень много жизни не столько человеческого духа, сколько человеческого тела", — рассказывал Золотарь о постановке.

«Жар и холод» и приезд Хабенского — события, приуроченные к 100-летию театра драмы. В преддверии векового юбилея в мае в Барнауле также выступит театра им. Вахтангова. Московские артисты покажут четыре спектакля: «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Наш класс» и «Крик лангусты».