Константин Хабенский выступит в Барнауле

30 марта в Барнаул приедет известный актер Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин. Они выступят с программой The Best на подмостках алтайского театра драмы им. Шукшина.

О совместном выступлении сообщил Цыпкин в своем профиле в Instagram. Он спросил, что бы барнаульским зрителям хотелось бы услышать, а им — посмотреть в городе.

«Так сложилось, что 30-го марта и я, и Константин Юрьевич будем в Барнауле. Решили использовать этот шанс и выступить. Читать будем лучшее за пять лет наших совместных выступлений», — написал он.

Читать зрителям артисты будут рассказы из цикла «БеспринцЫпные чтения». Какие именно это будут произведения — пока неизвестно.

«В этом году совместным выступлениям Константина Хабенского и Александра Цыпкина исполняется 5 лет, впервые они читали рассказы на одной сцене в 2016 году. За время работы состоялось более 50 выступлений по России, Европе и Америке», — сообщается на сайте barnaul.ticketland.ru.

Начало концерта в 19:00. Цена билета — 1200−3500. Приобрести билеты можно здесь.

Напомним, что весной в Барнауле под руководством Константина Хабенского поставят спектакль «Интуиция». Режиссером выступит Даниил Чащин.

Пьесу написал Александр Цыпкин. В центре сюжета — истории людей, которые только что умерли и попали на тот свет.