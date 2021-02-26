Стало известно, когда в Барнаул с гастролями приедет московский театр Вахтангова

В драме зрители смогут увидеть знаменитые спектакли «Евгений Онегин» и «Царь Эдип» в постановке режиссера Римаса Туминаса. Состав труппы пока неизвестен, но, возможно, в Барнаул приедут актеры Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Людмила Максакова и другие.
В Молодежном театре Алтая покажут постановки «Наш класс» режиссера Наталья Ковалева и «Крик лангусты» в постановке Михаила Цитриняка.
Ожидается, что в июне краевой театр побывает в Москве с ответным визитом и покажет для москвичей несколько спектаклей большой формы, сообщает управление по культуре.
Напомним, что весной в Барнауле под руководством Константина Хабенского поставят спектакль «Интуиция». Режиссером выступит Даниил Чащин.
Пьесу написал Александр Цыпкин. В центре сюжета — истории людей, которые только что умерли и попали на тот свет.