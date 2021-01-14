В алтайской драме рассказали новые подробности будущей постановки Золотаря

В краевом театре драмы им. Шукшина стартовали репетиции нового спектакля «Жар и холод, Или идея господина Дома» по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Ставит его режиссер Владимир Золотарь. Это будет первая премьера в преддверии столетнего юбилея театра.

Золотарь второй раз обращается к творчеству Кроммелинка — в далеком 2003 году он ставил по его пьесе «Великодушного рогоносца».

Режиссера привлекает взгляд бельгийского драматурга на любовные парадоксы. Если в «Рогоносце» речь шла о мужской ревности, то в «Жар и холод» — уже о женской.

«То, что для праздничного сезона выбрана пьеса Кроммелинка, не случайно. Мощная игровая стихия заложена в самой ее природе, сочетающей азарт комической интриги с глубиной драматического подтекста. Кроме того, „Жар и холод“ можно считать ровесницей театра, в которой ярко воплотился дух первых десятилетий ХХ века с его новаторскими поисками, предвосхищающими все последующее развитие литературы и театра», — рассказали в театре.

Главную роль исполнит Анна Плеханова (Бекчанова). Ее сценических соперниц сыграют в разных составах Анастасия Дунаева (Леди Чилтерн в спектакле «Идеальный муж») и Екатерина Порсева (Марья Антоновна в «Ревизоре»).

Также в спектакле примут участие Мария Беляева, Виктор Осипов, Дмитрий Плеханов, Сергей Рассахань, Екатерина Боярова, Михаил Меньших, Максим Пивнев и Кристина Василенко.

Читка пьесы «Холодно и горячо» в театре драмы Дмитрий Лямзин

Декорации и костюмы к спектаклю придумала питерская художница Наталья Зубович. Пространство на сцене будет очень необычным. Поскольку в пьесе идет речь о доме на реке, то пол будет зеркальным, над ним будут возвышаться мостки, а на них располагаться остов дома.

Задачей художника по свету, двукратного номинанта премии «Золотая маска» Александра Рязанцева, будет сделать этот дом «прозрачным».

«"Жар и холод…» — это телесная история, это фарс (пусть модернистский, интеллектуальный, но тем не менее, фарс) и это про любовь. При чём про любовь в том числе в достаточно физиологических проявлениях. Здесь, конечно, очень много жизни не столько человеческого духа, сколько человеческого тела. Поэтому главная задача пространства — создать возможность для проявлений этого тела. Декорация в данной ситуации не столько метафора, сколько площадка для игр. Поэтому возникает некая многоэтажная конструкция", — пояснил Золотарь.

Премьера спектакля запланирована на 27 марта 2021 года.