Барнаульцам покажут яркую хореографическую сказку «Морозко»

Ансамбль русского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого на новогодних каникулах будет показывать хореографическую сказку «Морозко» по знаменитой одноименной сказке и советской кинокартине. Показы пройдут в краевой филармонии.

Сюжет известен каждому ребенку — отец по повелению мачехи отвозит дочь Настеньку в лес, где она встречает доброго Морозко и свою любовь. Роль Насти исполняет солистка Татьяна Емельянова, Ивана — Антон Асташов.

Сказку 16 лет назад поставил приглашенный балетмейстер Александр Курбатов. Постановку с классической хореографией периодически восстанавливают для показа на зрителя. В спектакле занят полный состав, 32 артиста.

Главный балетмейстер ансамбля, заслуженная артистка России Ирина Менялина рассказала, что в этом году восстановить постановку было тяжело — сказалась пандемия и болезни артистов.

«В прошлом году мы застали пандемию в Китае, сидели на карантине. У нас сорвались гастроли в Италию, Южную Корею. Сейчас работать на половину зала тоже тяжело, но мы профессионалы — поэтому готовы танцевать даже для одного зрителя», — сказала Ирина Менялина.

Несмотря на несменяемую эпидемиологическую ситуацию, ансамбль строит дальнейшие творческие планы. Так, они хотят пригласить питерского хореографа-постановщика Надежду Калинину, которая уже ставила с «Огоньками» два танцевальных спектакля — «Петрушка» и «Конек-горбунок».

Когда смотреть «Морозко»

Хореографический спектакль покажут 26 декабря в 11:00, 4, 5 и 6 января в 11:00 и 14:00. Цена билета — 200 рублей.

Сказка идет всего час, поэтому досмотреть спектакль будет легко даже самым маленьким зрителям.