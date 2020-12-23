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«Слава богу, он прошел». В барнаульском «Крепостном театре» творчески попрощаются с 2020 годом

26 и 27 декабря в Барнауле в «Крепостном театре» (Кирова, 51а) состоятся новогодние концерты под названием «Слава богу, он прошел!».

Открытие Крепостного театра в Барнауле.
Открытие Крепостного театра в Барнауле.
Анна Зайкова.

Зрителей обещают зарядить настоящим новогодним настроением.

«Друзья, давайте уже попрощаемся с этим **** (невероятным) годом! Вместе посмеемся над всем, что было! И вместе приготовимся к 2021! В общем, днем по магазинам, а вечером в театр», — позвал гостей «Крепостной».

Артисты театра покажут веселые театральные миниатюры и споют любимые песни. Также они подготовили особые сюрпризы для зрителей.

В концерте участвуют актеры Александр Савин, Арсен Митичашвили, Ксения Расторгуева, Ирина Белоусова и Семен Ваулин.

Цена билета — 500 рублей. Возрастное ограничение — 18+.

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