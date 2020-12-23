«Слава богу, он прошел». В барнаульском «Крепостном театре» творчески попрощаются с 2020 годом

Зрителей обещают зарядить настоящим новогодним настроением.
«Друзья, давайте уже попрощаемся с этим **** (невероятным) годом! Вместе посмеемся над всем, что было! И вместе приготовимся к 2021! В общем, днем по магазинам, а вечером в театр», — позвал гостей «Крепостной».
Артисты театра покажут веселые театральные миниатюры и споют любимые песни. Также они подготовили особые сюрпризы для зрителей.
В концерте участвуют актеры Александр Савин, Арсен Митичашвили, Ксения Расторгуева, Ирина Белоусова и Семен Ваулин.
Цена билета — 500 рублей. Возрастное ограничение — 18+.