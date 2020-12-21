Россияне рассказали, какая сказка для них самая новогодняя

Больше всего Новый год ассоциируется у россиян со сказкой Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Об этом говорят исследования книжного сервиса MyBook.

Эту сказку отметили 30% опрошенных, пишет РИА Новости.

На втором месте оказалась «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя (26%). На третьем месте неожиданно оказалась книга «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг (25%).

Затем идут сказка «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака (23%), ставшая знаменитой благодаря одноименной советской экранизации, и «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена (21%).

Также 70% из двух тысяч опрошенных подтвердили, что в новогодние праздники собираются больше читать и слушать аудиокниги.

«46% опрошенных отмечают, что хотят успеть прочитать за выходные дни от 2 до 5 книг, а 14% - 5 и более. Что касается аудиокниг, то около 29% пользователей планируют слушать их чаще, чем обычно. При этом 21% собираются послушать от 2 до 5 книг, а 36% — 1−2 книги. Около 12% опрошенных не собираются менять свои привычки и намерены послушать примерно столько же аудиокниг, что и в другое время года», — уточнили в книжном сервисе.

Среди самых популярных жанров, которые россияне собираются читать и слушать на новогодних каникулах, — фэнтези и фантастика, на втором месте расположились классическая литература и детективы, на третьем — современная российская и зарубежная проза.

Среди самых популярных авторов в новогодние праздники названы Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Агата Кристи, Рэй Бредбери и Эрих Мария Ремарк.

Что касается самих произведений, то в этом списке лидирует сага о Гарри Поттере, затем идут романы «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.