Куда сходить в Барнауле на выходных 19 и 20 декабря

В кино
В прокат вышла необычная новогодняя комедия «Самый Новый год» — российская праздничная версия «Назад в будущее».
Герой Саша работает ветеринарным фельдшером, и это никому не нравится — не его родителям, ни родным девушки. Все они собирается у него дома 31 декабря, чтобы сначала отметить Новый год, а на утро — день рождения Саши.
Но парень так загружен своими проблемами, что не хочет их всех видеть… И его желание исполняется! Он оказывается в 1992, за два часа до своего рождения.
Еще одну романтическую новогоднюю комедию с Ириной Горбачевой снял знаменитый проект «Квартет И» («О чем говорят мужчины», «День выборов»).
Семеро друзей собираются в загородном доме, чтобы отметить Новый год. Но праздник внезапно оборачивается выяснением отношений и долгими задушевными разговорами о самом важном.
В театр
В театрах Барнаула начинается парад новогодних премьер.
Открывает его музыкальный театр со сказкой «Волшебник Изумрудного города» по произведению Александра Волкова. Элли, Тотошку, Страшилу, Дровосека и Льва ждут настоящие приключения.
Стихи к сказке написал Андрей Слепченко, а музыку — номинант премии «Золотая маска» Евгений Загот. Исполнит ее оркестр театра.
Премьера состоится 19 декабря в 13:00 и 20 декабря в 10:00. Цена билетов 200−300 рублей.
Новый новогодний спектакль подготовили в Молодежном театре Алтая. Это «Цветик-семицветик» по советской сказке Валентина Катаева.
Девочка Женя получает от цветочницы волшебный цветок, который может исполнить семь самых заветных желаний. Вместе с ним она отправится в самые невероятные путешествия.
Спектакль интересен тем, что декорации и костюмы у героев практически полностью белые — разукрасят их с помощью проекции.
Покажут «Цветик-семицветик» 20 декабря в 12:00 и 15:00. Цена билета — 300 рублей.
В филармонию
В краевой филармонии выступит грузинский музыкант Гия Дзагнидзе с группой Modern Blues Band.
В их репертуаре — оригинальные интерпретации блюзовых стандартов, классические произведения в стиле соула и рока, а также авторские композиции, созданные в лучших традициях джаз и рок-музыки.
Концерт пройдет 20 декабря в 18:00, цена билета 500 рублей.
В музей
В ГМИЛИКА на этих выходных проведут мастер-классы для детей по изготовлению елочной игрушки и рождественского ангела. Также им расскажут о вертепном театре, русских традиционных куклах и игрушках.
Интерактивные программы длятся час, начало в 13:00 и 15:00. Расписание можно посмотреть здесь.
В субботу в «Горной аптеке» су-шеф ресторации сибирской кухни научит всех желающих правильно лепить манты. Он покажет два способа лепки и расскажет о двух видах начинки. В конце манты обязательно продегустируют.
Стоимость мастер-класса — 500 (детский билет) и 700 (взрослый билет) рублей. Предварительная запись по телефону 8−962−793−10−07.