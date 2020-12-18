Куда сходить в Барнауле на выходных 19 и 20 декабря

До Нового года осталось всего 13 дней. Самая пора позаботиться о своем предновогоднем настроении. «Афиша» разузнала, куда за ним можно отправиться.

В кино

В прокат вышла необычная новогодняя комедия «Самый Новый год» — российская праздничная версия «Назад в будущее».

Герой Саша работает ветеринарным фельдшером, и это никому не нравится — не его родителям, ни родным девушки. Все они собирается у него дома 31 декабря, чтобы сначала отметить Новый год, а на утро — день рождения Саши.

Но парень так загружен своими проблемами, что не хочет их всех видеть… И его желание исполняется! Он оказывается в 1992, за два часа до своего рождения.

Еще одну романтическую новогоднюю комедию с Ириной Горбачевой снял знаменитый проект «Квартет И» («О чем говорят мужчины», «День выборов»).

Семеро друзей собираются в загородном доме, чтобы отметить Новый год. Но праздник внезапно оборачивается выяснением отношений и долгими задушевными разговорами о самом важном.

В театр

В театрах Барнаула начинается парад новогодних премьер.

Открывает его музыкальный театр со сказкой «Волшебник Изумрудного города» по произведению Александра Волкова. Элли, Тотошку, Страшилу, Дровосека и Льва ждут настоящие приключения.

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в музыкальном театре vk.com/muzkom22

Стихи к сказке написал Андрей Слепченко, а музыку — номинант премии «Золотая маска» Евгений Загот. Исполнит ее оркестр театра.

Премьера состоится 19 декабря в 13:00 и 20 декабря в 10:00. Цена билетов 200−300 рублей.

Новый новогодний спектакль подготовили в Молодежном театре Алтая. Это «Цветик-семицветик» по советской сказке Валентина Катаева.

В МТА ставят спектакль «Цветик-семицветик» Анна Зайкова

Девочка Женя получает от цветочницы волшебный цветок, который может исполнить семь самых заветных желаний. Вместе с ним она отправится в самые невероятные путешествия.

Спектакль интересен тем, что декорации и костюмы у героев практически полностью белые — разукрасят их с помощью проекции.

Покажут «Цветик-семицветик» 20 декабря в 12:00 и 15:00. Цена билета — 300 рублей.

В филармонию

В краевой филармонии выступит грузинский музыкант Гия Дзагнидзе с группой Modern Blues Band.

В их репертуаре — оригинальные интерпретации блюзовых стандартов, классические произведения в стиле соула и рока, а также авторские композиции, созданные в лучших традициях джаз и рок-музыки.

ГИЯ ДЗАГНИДЗЕ & MODERN BLUES BAND Филармония Алтайского края

Концерт пройдет 20 декабря в 18:00, цена билета 500 рублей.

В музей

В ГМИЛИКА на этих выходных проведут мастер-классы для детей по изготовлению елочной игрушки и рождественского ангела. Также им расскажут о вертепном театре, русских традиционных куклах и игрушках.

Рождество , ангел

Интерактивные программы длятся час, начало в 13:00 и 15:00. Расписание можно посмотреть здесь.

В субботу в «Горной аптеке» су-шеф ресторации сибирской кухни научит всех желающих правильно лепить манты. Он покажет два способа лепки и расскажет о двух видах начинки. В конце манты обязательно продегустируют.

Стоимость мастер-класса — 500 (детский билет) и 700 (взрослый билет) рублей. Предварительная запись по телефону 8−962−793−10−07.