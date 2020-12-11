Куда сходить в Барнауле на выходных 12 и 13 декабря

Путешествие в прошлое
На этих выходных все кинолюбители смогут совершить настоящее путешествие в прошлом.
Например, в свое детство — на большом экране показывают легендарный и обожаемый многими фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее».
Картину демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами. Посмотреть фильм можно в «Галактике» и «Арене».
Российские киноделы представляют новогоднюю мелодраму «Серебряные коньки» о любви дочери министра и сыне фонарщика, которые лихо катаются по замерзшей Неве в Петербурге.
Зрителям обещают сказочно красивую картинку и нестандартный для подобных историй сюжет. Известный критик Антон Долин уже назвал ленту «российским сказочным ромком с либеральными идеями от сценариста «Эпидемии».
Привлекают «Серебряные коньки» и новыми лицами — главные роли исполнили молодые неизвестные актеры Федор Федотов и Софья Присс.
Славные и жестокие времена
Две театральные премьеры пройдут в Барнауле в пятницу и воскресенье.
Театр кукол «Сказка» впервые представит известную историю девочки Тани Савичевой, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в записной книжке.
Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей.
Премьера получила название «Дневник ленинградской школьницы». Пройдет она 11 декабря в 18:30. Цена билета — 200−300 рублей. Возрастное ограничение — 8+.
13 декабря в «Крепостном театре» экспериментально-психологический театр Uno представит спектакль «Сон № 9. Я — Джон Леннон» о жизни и творчестве самого известного биттла. Начало в 18:30.
Еще больше театральных событий можно посмотреть в календаре «Афиши».
Музыка нас связала
В связи с запретом праздничных мероприятий с 15 декабря по 15 января, на этих выходных в клубах Барнаула будет масса разнообразных концертов (последних в этом году!).
12 декабря Che Guevara зовет на «самый мрачный концерт уходящего проклятого года». На сцене выступят THEOSOPHY, «Нет ничего твоего» и TMB. Начало в 17:00, вход 300 рублей.
В субботу в «Крепостном театре» пройдет квартирник с участием виртуоза Тимофея Винковского — знаменитого в России исполнителя, который играет на хрустальных бокалах. Начало в 18:00.
13 декабря в Hairy Lemon Pub (Лазурная, 13) Илья Нузиров и «Неполное трио» споют лучшие хиты группы Beatles и песни собственного сочинения. Начало в 19:00, вход 200 рублей.
Также в воскресенье в пространстве «Хурма» (Чеглецова 25а) выступят барнаульские группы «Тень От Солнца», KARUSSELL и исполнители Артём Григорюк и tihiy andergraund. Начало в 18:30. Сход — 300 рублей.
Выставочный марафон
В галерее «Республика ИЗО» проходит сразу шесть выставок, которые можно посмотреть за один поход.
Здесь можно увидеть театральные афиши самых востребованных дизайнеров современности, а также работы художниц Марины Аджинян, Марии Майер, Анны Путинцевой и Полины Трухиной.
Галерея работает с 13:00 до 19:00, вход 25−50 рублей.