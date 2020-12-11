Куда сходить в Барнауле на выходных 12 и 13 декабря

На предстоящих выходных можно будет в последний раз в этом году оттянуться в клубе, поностальгировать в кино, поплакать в театре или восхититься фантазией художника. За какими эмоциями куда идти — в обзоре «Афиши».

Путешествие в прошлое

На этих выходных все кинолюбители смогут совершить настоящее путешествие в прошлом.

Например, в свое детство — на большом экране показывают легендарный и обожаемый многими фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее».

Картину демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами. Посмотреть фильм можно в «Галактике» и «Арене».

Российские киноделы представляют новогоднюю мелодраму «Серебряные коньки» о любви дочери министра и сыне фонарщика, которые лихо катаются по замерзшей Неве в Петербурге.

Зрителям обещают сказочно красивую картинку и нестандартный для подобных историй сюжет. Известный критик Антон Долин уже назвал ленту «российским сказочным ромком с либеральными идеями от сценариста «Эпидемии».

Привлекают «Серебряные коньки» и новыми лицами — главные роли исполнили молодые неизвестные актеры Федор Федотов и Софья Присс.

Славные и жестокие времена

Две театральные премьеры пройдут в Барнауле в пятницу и воскресенье.

Театр кукол «Сказка» впервые представит известную историю девочки Тани Савичевой, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в записной книжке.

Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей.

Премьера получила название «Дневник ленинградской школьницы». Пройдет она 11 декабря в 18:30. Цена билета — 200−300 рублей. Возрастное ограничение — 8+.

Дневник ленинградской школьницы Театр кукол «Сказка»

13 декабря в «Крепостном театре» экспериментально-психологический театр Uno представит спектакль «Сон № 9. Я — Джон Леннон» о жизни и творчестве самого известного биттла. Начало в 18:30.

Еще больше театральных событий можно посмотреть в календаре «Афиши».

Музыка нас связала

В связи с запретом праздничных мероприятий с 15 декабря по 15 января, на этих выходных в клубах Барнаула будет масса разнообразных концертов (последних в этом году!).

12 декабря Che Guevara зовет на «самый мрачный концерт уходящего проклятого года». На сцене выступят THEOSOPHY, «Нет ничего твоего» и TMB. Начало в 17:00, вход 300 рублей.

В субботу в «Крепостном театре» пройдет квартирник с участием виртуоза Тимофея Винковского — знаменитого в России исполнителя, который играет на хрустальных бокалах. Начало в 18:00.

Открытие Крепостного театра в Барнауле. Анна Зайкова.

13 декабря в Hairy Lemon Pub (Лазурная, 13) Илья Нузиров и «Неполное трио» споют лучшие хиты группы Beatles и песни собственного сочинения. Начало в 19:00, вход 200 рублей.

Также в воскресенье в пространстве «Хурма» (Чеглецова 25а) выступят барнаульские группы «Тень От Солнца», KARUSSELL и исполнители Артём Григорюк и tihiy andergraund. Начало в 18:30. Сход — 300 рублей.

Выставочный марафон

В галерее «Республика ИЗО» проходит сразу шесть выставок, которые можно посмотреть за один поход.

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

Здесь можно увидеть театральные афиши самых востребованных дизайнеров современности, а также работы художниц Марины Аджинян, Марии Майер, Анны Путинцевой и Полины Трухиной.

Галерея работает с 13:00 до 19:00, вход 25−50 рублей.