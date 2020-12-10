Барнаул -12°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Алтайская культура потеряла треть зрителей из-за пандемии

Зрительский поток в культурные учреждения края сократился почти на треть. Если в прошлом году за девять месяцев их посетили 324 тысячи человек, то в 2020 году — всего 144 тысячи. Об этом рассказала министр культуры Елена Безрукова.

"Ревизор" в краевом театре драмы
"Ревизор" в краевом театре драмы
Дмитрий Лямзин

На это есть три причины: затяжной карантин, действующее ограничение в 50% заполняемости зала и боязнь людей посещать публичные места.

«Мы понимаем, что люди стараются поменьше ходить в публичные места, и это абсолютно нормально. Иногда болеют и артисты, поэтому приходится отменять концерты и спектакли. Если говорить в целом о количестве посетителей, которые приходили в культурные учреждения края, то эта цифра составляет чуть меньше 40%. Что было вполне ожидаемо «, — рассказала министр культуры.

Безрукова подчеркнула, что культурным учреждениям важно продолжать работу, несмотря на малое количество зрителей, чтобы артисты оставались в «нормальной творческой форме».

Тем не менее, задана определенная планка по продажам билетов, которая определяет рентабельность спектакля или концерта — зал должен быть заполнен не меньше, чем на 25%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка