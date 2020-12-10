Будет ярко: в Молодежном театре Алтая ставят новогодний спектакль по забытой советской сказке

В Молодежном театре Алтая ставят новую сказку для детей — «Цветик-семицветик» по одноименному произведению советского писателя Валентина Катаева. «Афиша» узнала некоторые секреты постановки.

Хорошо забытое старое

Историю о девочке Жене, которой от незнакомой цветочницы попадает руки волшебный цветок, исполняющий желания, знал каждый советский школьник.

А сегодня, уверен режиссер Руслан Гарибов, сказку незаслуженно забыли — произведение Катаева мало кто читает в школе, а про одноименный мультфильм мало кто слышал.

Между тем, в «Цветике-семицветике» поднимается очень актуальная тема о счастье.

«История девочки может показаться кому-то наивной, устаревшей, но для меня в ней в простой форме раскрывается серьезная тема — о счастье не только что-то получать, но и отдавать. Когда девочка пожертвовала последним лепестком, они обрела счастье в виде дружбы с мальчиком Витей», — рассказал режиссер постановки.

Даешь современность

Для постановки было найдено необычное художественное решение — в декорациях и костюмах будет преобладать белый цвет.

По сюжету, взрослые вводят в интернете запрос «Что такое счастье?», переходят по ссылке «Цветик-семицветик» и попадают в иное пространство, белое, словно чистый лист из детского альбома. «Раскрашивать» его во все цвета радуги будут с помощью проекции и яркого реквизита.

В МТА ставят спектакль «Цветик-семицветик» Анна Зайкова

На сцене будет и задействована анимация — над ней сейчас работают художники и специалисты по спецэффектам.

Чтобы постановка получилась еще более запоминающейся, артистам пришлось научиться некоторым цирковым номерам — например, подружиться с обручами и вспомнить основные акробатические элементы.

В МТА ставят спектакль «Цветик-семицветик» Анна Зайкова

Будут в спектакли и небольшие интерактивные моменты — приближаться к ребенку артист, разумеется, не сможет, а вот попросить отбить мячик — вполне.

Что с Новым годом

Спектакль будет проходить не в традиционном для Нового года формате.

Во-первых, не будет привычных хороводов у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но, тем не менее, они выйдут перед представлением, чтобы все-таки зарядить детей новогодним настроением и подарить им ощущение праздника, а не обычного похода в театр.

В МТА ставят спектакль «Цветик-семицветик» Анна Зайкова

Во-вторых, театр не будет полностью забит зрителями — ковидное ограничение, заключающееся в 50% наполняемости зала, до сих пор сохраняется.

В-третьих, на представления не будут водить целыми классами — позаботиться о предновогоднем досуге детей в этом году придется родителям.

Премьера «Цветика-семицветика» состоится 20 и 30 декабря, 2, 9 и 10 января. Цена билета — 300 рублей.

Какие новогодние спектакли есть еще

В театре кукол «Сказка» новогодняя кампания стартует с 26 декабря. Детям покажут старые добрые постановки — «Госпожа Метелица», «Снежная почта», «Морозко».

Также для маленьких зрителей подготовили премьеру — спектакль на подушках «Не ежик» о настоящем волшебстве исполнения желаний.

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

Музыкальный театр готовит сказку «Волшебник Изумрудного города» по произведению Александра Волкова. В свое первое новогоднее путешествие Элли и Тотошка отправятся 19 декабря. Премьера будет идти на сцене до 7 января.

Новогодние представления в театре драмы стартуют с 26 декабря. Детям и их родителям покажут «Двенадцать месяцев» по сказке Маршака.