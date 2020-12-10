Будет ярко: в Молодежном театре Алтая ставят новогодний спектакль по забытой советской сказке

Хорошо забытое старое
Историю о девочке Жене, которой от незнакомой цветочницы попадает руки волшебный цветок, исполняющий желания, знал каждый советский школьник.
А сегодня, уверен режиссер Руслан Гарибов, сказку незаслуженно забыли — произведение Катаева мало кто читает в школе, а про одноименный мультфильм мало кто слышал.
Между тем, в «Цветике-семицветике» поднимается очень актуальная тема о счастье.
«История девочки может показаться кому-то наивной, устаревшей, но для меня в ней в простой форме раскрывается серьезная тема — о счастье не только что-то получать, но и отдавать. Когда девочка пожертвовала последним лепестком, они обрела счастье в виде дружбы с мальчиком Витей», — рассказал режиссер постановки.
Даешь современность
Для постановки было найдено необычное художественное решение — в декорациях и костюмах будет преобладать белый цвет.
По сюжету, взрослые вводят в интернете запрос «Что такое счастье?», переходят по ссылке «Цветик-семицветик» и попадают в иное пространство, белое, словно чистый лист из детского альбома. «Раскрашивать» его во все цвета радуги будут с помощью проекции и яркого реквизита.
На сцене будет и задействована анимация — над ней сейчас работают художники и специалисты по спецэффектам.
Чтобы постановка получилась еще более запоминающейся, артистам пришлось научиться некоторым цирковым номерам — например, подружиться с обручами и вспомнить основные акробатические элементы.
Будут в спектакли и небольшие интерактивные моменты — приближаться к ребенку артист, разумеется, не сможет, а вот попросить отбить мячик — вполне.
Что с Новым годом
Спектакль будет проходить не в традиционном для Нового года формате.
Во-первых, не будет привычных хороводов у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но, тем не менее, они выйдут перед представлением, чтобы все-таки зарядить детей новогодним настроением и подарить им ощущение праздника, а не обычного похода в театр.
Во-вторых, театр не будет полностью забит зрителями — ковидное ограничение, заключающееся в 50% наполняемости зала, до сих пор сохраняется.
В-третьих, на представления не будут водить целыми классами — позаботиться о предновогоднем досуге детей в этом году придется родителям.
Премьера «Цветика-семицветика» состоится 20 и 30 декабря, 2, 9 и 10 января. Цена билета — 300 рублей.
Какие новогодние спектакли есть еще
В театре кукол «Сказка» новогодняя кампания стартует с 26 декабря. Детям покажут старые добрые постановки — «Госпожа Метелица», «Снежная почта», «Морозко».
Также для маленьких зрителей подготовили премьеру — спектакль на подушках «Не ежик» о настоящем волшебстве исполнения желаний.
Музыкальный театр готовит сказку «Волшебник Изумрудного города» по произведению Александра Волкова. В свое первое новогоднее путешествие Элли и Тотошка отправятся 19 декабря. Премьера будет идти на сцене до 7 января.
Новогодние представления в театре драмы стартуют с 26 декабря. Детям и их родителям покажут «Двенадцать месяцев» по сказке Маршака.