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«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию о Крокодиле Гене и Чебурашке. Их озвучат Ярмольник и Варум

«Союзмультфильм» представит новую новогоднюю серию о приключениях Крокодила Гены и Чебурашки. Героев озвучат актер Леонид Ярмольник и певица Анжелика Варум, сообщает ТАСС.

Чебурашка в апельсинах.
Чебурашка в апельсинах.
скрин с мультфильма.

В мультипликационной студии напомнили, что в прошлом году они выпускали подобный спецвыпуск о медвежонке Умке.

В этом году поклонников решили порадовать новогодней историей о Чебурашке.

«Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», — рассказали в «Союзмультфильме».

Новая серия получит название «Чебурашка. Секрет праздника». Музыку к ней написал Леонид Агутин.

«Интересно было работать над песней. Для меня это привычная работа. И тем не менее изменить собственный тембр настолько, чтобы в Чебурашке не угадывалась Анжелика Варум, было непросто. <…> Песня получилась трогательная до слез, в лучших традициях нашего детства», — поделилась Анжелика Варум.

Дата премьеры новогодней серии пока не назначена.

Напомним, что «Союзмультфильм» также планирует снять полнометражный фильм о Чебурашке.

В фильме будут присутствовать настоящие актеры и анимированные персонажи, нарисованные с помощью компьютерных технологий. Известно, что планируемый бюджет фильма 600 млн рублей.

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