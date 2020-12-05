«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию о Крокодиле Гене и Чебурашке. Их озвучат Ярмольник и Варум

В мультипликационной студии напомнили, что в прошлом году они выпускали подобный спецвыпуск о медвежонке Умке.
В этом году поклонников решили порадовать новогодней историей о Чебурашке.
«Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», — рассказали в «Союзмультфильме».
Новая серия получит название «Чебурашка. Секрет праздника». Музыку к ней написал Леонид Агутин.
«Интересно было работать над песней. Для меня это привычная работа. И тем не менее изменить собственный тембр настолько, чтобы в Чебурашке не угадывалась Анжелика Варум, было непросто. <…> Песня получилась трогательная до слез, в лучших традициях нашего детства», — поделилась Анжелика Варум.
Дата премьеры новогодней серии пока не назначена.
Напомним, что «Союзмультфильм» также планирует снять полнометражный фильм о Чебурашке.
В фильме будут присутствовать настоящие актеры и анимированные персонажи, нарисованные с помощью компьютерных технологий. Известно, что планируемый бюджет фильма 600 млн рублей.