«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию о Крокодиле Гене и Чебурашке. Их озвучат Ярмольник и Варум

В мультипликационной студии напомнили, что в прошлом году они выпускали подобный спецвыпуск о медвежонке Умке.

В этом году поклонников решили порадовать новогодней историей о Чебурашке.

«Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», — рассказали в «Союзмультфильме».