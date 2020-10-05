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Ленин-Чебурашка как искусство. Алтайские художники попали в топ-50 самых перспективных творцов России

Дима Филиппов из Горняка и Егор Федоричев из Барнаула попали в рейтинг топ-50 самых перспективных молодых художников России. Список составил портал об искусстве The Art Newspaper Russia.

В Барнауле открылась выставка современного искусства.
В Барнауле открылась выставка современного искусства.
Алена Денисова

Дима Филиппов закончил АГИК в Барнауле и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна в Москве. Является сооснователем и куратором московской галереи «Электрозавод».

«Археология памяти, личной и социальной, вывела скульптора Филиппова из города в чисто поле. Там скульптура стала ленд-артом, а поиск собственного слова в искусстве обратился в полуэтнографические экспедиции по регионам и работы, которые живьем удавалось видеть мало кому, — после чего, правда, остаются документальные видео, благодаря которым мы все-таки можем быть в курсе, чем же занят художник», — описывают творчество земляка эксперты The Art Newspaper Russia.

Егор Федоричев родился в Барнауле, отучился в Омском художественно-промышленном колледже, ГИТИСе, Школе Родченко.

Художник экспериментирует с традиционными медиа — его произведения построены на трансформации нехудожественного материала в искусство, балансируют между скульптурой и коллажем, плоскостной картиной и объектом, пишет jartgallery.art.

«У несостоявшегося сценографа „весь мир театр“, а Федоричев этому хаосу только подбирает задник (а может еще и музыкальное сопровождение). Экспрессивная (полу)абстрактная „живопись жеста“ в исполнении ученика Сергея Браткова становится сhanson de geste — героическим эпосом, многомерным коллажем в духе раннего Раушенберга», — охарактеризовали творчество Федоричева.

Барнаульский художник в своих произведениях использует самые разные материалы — от баннеров старых концертов до промышленных тканей.

В список лучший попала еще одна художница, связанная с краевой столицей — Маяна Насыбуллова. Она родилась в городе Серове Свердловской области, окончила детскую художественную школу и профессиональное училище № 2 по специальности «керамист» в Барнауле и Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию.

Стала известна после серии работ «Ленин для души», где вождь пролетариата формируется в различные образы: он примеряет на себя «маски» Гагарина, Чебурашки, Неваляшки, Джокера, покемона и других известных персонажей.

Для себя художница называет этот проект «постсоветский тотемизм» и подчеркивает, что Ленин в ее работах используется, как «отражение огромного исторического пласта, сформировавшего ту Россию, в которой мы сегодня находимся».

Другие известные проекты — «Актуальный янтарь», «Назло Родине», «Родина слушает» и другие.

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