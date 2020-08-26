Люди бросались в воду. На выставке о пожарном деле рассказали, как полыхал Барнаул в разные годы

В Государственном архиве Алтая открыли для посетителей выставку о пожарном деле. Из уникальных документов altapress.ru узнал, как люди в прошлом боролись с огнем, чем им мог помочь Козьма Фролов и какой пожар кроме 1917 года запомнился барнаульцам.

Модели будущего

Один из самых «древних» документов выставки — это доношение форстмейстера (по-нашему — лесничего) Иоганна Георгия Мартина в канцелярию Колывано-воскресенского горного начальства о постройке для «обережа» от пожаров на фабриках небольшой «заливной машины». Документ датируется 10 ноября 1769 года.

Пожароопасные заводы — сереброплавильный, медеплавильный и другие — были одной из самых больных точек Алтая. Хватало всего одной искры, чтобы деревянные строения начали полыхать и пламя перекинулось на близлежащий лес и жилые дома.

Известный барнаульский изобретатель Козьма Фролов не мог остаться в стороне от этой проблемы. Он изобрел модель вододействующей заливной машины — которую, собственно, и просил установить на заводах форстмейстер.

Заливная машина отличалась исключительной простотой конструкции. Она представляла собой стационарную противопожарную установку — прототип современной дренчерной системы и пожарного водопровода.

Но, к сожалению, в то время царскую администрацию больше интересовало дешевое алтайское серебро, чем полезные изобретения.

Поэтому, рассмотрев предложение Фролова, горное начальство Колывано-воскресенских заводов предписало: «Означенную модель оставить и хранить с прочими».

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

По иронии судьбы схожий механизм пожаротушения сейчас охраняет документы на той самой выставке в архиве.

Вот вам кадка — тушите

Чем же тогда спасались от пожара рабочие и жители на Алтае? Как ни странно, но обычными кадками с водой, установленными на крыше.

Правда, назывались они более «поэтично» — «предохранительный снаряд».

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

В случае пожара житель дома или любой прохожий был обязан забраться по лестнице на крышу и, вооружившись мочалом с длинной ручкой, гасить пламя. Пожаротушение того времени было гражданским долгом каждого горожанина.

Проект предохранительного снаряда на деревянных и соломенных крышах 1848 года можно увидеть на выставке. Вместе с ним и рисунок железного пожарного ведра XIX века. Его диаметр был 6 и ¼ вершка, а высота — 7 и ½ вершка (примерно 28,5 см и 32 см).

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Сегодня мы бы не отличили его от обычного хозяйственного. Но во времена, когда люди пользовались исключительно деревянными ведрами, это был верх изобретательской мысли.

По зову совести

По статистике, представленной на выставке, с 1893 по 1903 годы в крае произошло более 300 пожаров. Для города, который только начинал разрастаться — цифра впечатляющая.

При этом на весь Барнаул при полицейских участках значились только четыре пожарные наливные машины с десятью бочками. Этой силы для борьбы с постоянным огнем не хватало.

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

В 1893 году городская Дума впервые решила собрать пожарную команду из 10 человек. С каждым годом количество добровольцев, которые хотели помогать городу с тушением пожаров, увеличивалось.

Период, когда люди по собственной инициативе записывались на борьбу с огнем, нарекли «противопожарной эпохой». 23 апреля 1893 года добровольцев объединили в Барнаульское вольное пожарное общество.

Входили в него люди самых разных профессий. Это были ткачи, портные, разнорабочие, повара, кучеры.

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Правда, это не означало, что они бросались в самый эпицентр возгорания. Вольное общество оказывало пожарным самую разнообразную помощь. Например, они могли изготавливать инструменты или оцеплять воспламенившуюся территорию от проходящих зевак.

Но главное — делали они это совершенно бескорыстно. Потому что каждый понимал — сегодня горит дом соседа, а завтра может полыхать твой.

Пожар на Кузнецкой

Архивные документы доказывают, что пожар 1917 года был не единственным крупнейшим ЧП в истории города. Большие трагедии случались и раньше.

На сохранившемся плане 1868 года видно, как огонь уничтожил множество купеческих особняков и домов зажиточных мещан на улице Кузнецкой (сейчас — ул. Гоголя).

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Как пресечь бесконечные пожары — этим вопросом задавались едва ли не на каждом заседании Барнаульской городской думы. Предлагались различные решения.

Так, в 1878 году в усадьбах запретили держать склады дегтя, смолы, спичек, рогож и конопли. В центре города были запрещены «черные» бани и кузницы, в местах торговли лесом и сеном не разрешалось курить.

Была создана централизованная система страхования от пожарных случаев. В ее фонд мог на добровольных началах пожертвовать каждый горожанин или городская организация.

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Также в страховые взносы начислялся небольшой процент при покупке, например, лотереи или даже доставки воды.

Однако все эти меры не спасли от катастрофы, которая случилась 2 мая 1917 года, когда огонь за несколько часов уничтожил 60 городских кварталов.

Одеть и обуть

В ту злополучную ночь огонь прошелся по 26 улицам: 1-ой и 2-ой Алтайской (сейчас Чернышевского и Чкалова), Полковой (Партизанская), Бердской (Пролетарская), Сузунской (Интернациональная), Павловской (Анатолия), Бийской (Никитинская), Томской (Короленко), Гоголевской, Пушкинской, Петропавловской (Ползунова), Льва Толстого, Малотобольская и другим.

Без крова остались около 12 тыс. человек — это треть от всего населения. Погибшими числились около 100 человек, но это явно неполные цифры.

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Доподлинно известно, что многие погибали не от огня, а от паники — спасаясь, люди бросались в Барнаулку.

Пострадали от пожара и уникальные памятники архитектуры XVIII-XX веков.

Сгорела городская управа, «Дом революции» (Народный дом), 13 учебных заведений, приют для детей войны и подкидышей, пять гостиниц, три типографии — в том числе и лучшая типография Вершинина.

Огонь уничтожил городскую библиотеку, строившуюся водопроводную станцию и электрическую станцию Платонова, кинотеатры «Иллюзион» и «Новый мир» и многие значимые для Барнаула здания.

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Трагедия сплотила город. Барнаульцы и жители других городов безвозмездно помогали погорельцам, чем могли.

Сохранился рукописный список вещей, которые передала швейная мастерская Марии Волынкиной. С 7 мая по 20 июня там оперативно отшили 300 штанов, 470 рубашек для мужчин и 856 для женщин, 337 юбок, 340 блузок, 19 пиджаков и четыре фуфайки — и это еще не полный список вещей.

Для пострадавших были обустроены медицинские и питательные пункты. Людей кормили по карточкам.

Прямо на улицах раздавали специальные анкеты для погорельцев. В них нужно было указать имя, возраст, состав семьи, размер заработка, перечень сохранившихся вещей первой необходимости — от белья и кухонной утвари до подушек и кроватей.

По анкетам определялась сумма ущерба каждого пострадавшего для оказания адресной помощи. Так что можно смело сказать, что тогда городская администрация не бросила людей на произвол судьбы.

Выставка о пожарном деле на Алтае Анна Зайкова

Но иногда приходилось действовать жестко. Об этом свидетельствует записка городского архитектора Ивана Носовича, где он прописал инструкцию по регламентированию частного строительства. Самовольные хаотичные застройки, нарушающие порядок улиц, устранялись.

Увидеть руины каменных строений можно на сохранившихся фотокарточках 1917 года. Подлинные снимки с обгоревшими дома, где вместо окон зияют лишь черные провалы, поражают своей обреченностью.

Но Барнаул, словно феникс, спустя много лет все-таки оправился и воскрес из пепла. И тем интереснее сравнивать кадры прошлого с настоящим.

Где посмотреть

Выставка проходит на ул. 5-й Западной, 85-а. Посмотреть уникальные документы можно будет до 20 сентября. Вход свободный.