Делают города. Архитекторы рассказали о «болевых точках» Барнаула и о том, что ему нужно

Какими Барнаул и Алтайский край станут в будущем? Как сложно работать на современном строительном рынке? Какие тренды набирают обороты и чего хотят клиенты? Ответы на эти вопросы от представителей разноплановых архитектурных бюро — в материале altapress.ru.

«Не хватает любви к человеку»

Максим Максименко , руководитель архитектурного бюро MDVA

Известные проекты: мемориальный музей Золотухина в селе Быстрый Исток, экспозиция мемориального музея Рождественского в селе Косиха, выставочное пространство «Аз.Арт.Сибирь — 2019»

Максим Максименко. vk.com/maximenko_max.

О поиске работы

— У нас небольшое бюро, поэтому нет проблемы поиска клиентов. Достаточное количество заказов есть всегда. Мы их не ищем, к нам обращаются адресно. Плюс у нас всегда в работе есть общественные проекты, так что без дела никогда не сидим.

О создании домов

— Если говорить про частное домостроение, то главным фактором являются предпочтения заказчика. Клиенты довольно часто приходят с аналогами. Мы спокойно к этому относимся — это повод начать диалог, в ходе которого мы разрабатываем множество вариантов.

В работе важны характеристики участка — особенности ландшафта, ориентация по сторонам света, наличие соседей, коммуникаций и прочее. Да, в определенной степени это ограничения, но наш опыт подсказывает, что профессиональная работа в пределах рамок приводит к уникальному архитектурному решению.

Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru.

О скорости работы

— Качественное проектирование экономит деньги, время и нервы при строительстве. Поэтому мы против стремительных проектов, когда через месяц с момента обращения к нам клиент уже хочет возводить фундамент.

О модных тенденциях

— В мире сейчас популярны технологии экоустойчивой архитектуры.

В Европе интенсивно развиваются технологии активного дома, где архитектурные и инженерные решения создают комфортные условия и минимизируют эксплуатационные расходы. Здания сами вырабатывают энергию и рационально ее тратят. Много внимания уделяют микроклимату помещений и минимальному влиянию дома на окружающую среду.

Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru.

В России, как правило, подобные стремления ограничиваются натуральными материалами и попыткой снизить потребляемые энергоресурсы.

О сложных проектах

— Работать с городскими территориями и объектами в сложившейся городской среде сложнее, чем с частными домами.

Во-первых, необходимо учитывать интересы сразу множества различных групп горожан, требования которых бывают довольно противоречивы. Во-вторых, проектирование необходимо вести с учетом существующего градостроительного контекста и планов перспективного развития города.

Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru.

В-третьих, если говорить про общественные пространства, важно провести глубокую аналитику, изучить и раскрыть историю места, проявить его идентичность. Все это усложняет и при этом одновременно делает процесс проектирования интереснее. За это мы любим свою профессию.

О преобразовании музейных пространств

— В таких проектах важно привлечь внимание посетителей, возбудить их интерес к познанию, усилить информационную составляющую эмоциональными переживаниями, наполнить экспозицию интерактивными элементами, создать возможность трансформации и дальнейшего развития музея. При этом у каждой экспозиции есть четкая структура, которую необходимо соблюсти и наложить на продуманный сценарий осмотра и движения посетителей.

Задача-максимум — создание на базе музея полноценного культурного центра общегородского или регионального уровня. Этот путь проходят многие музеи мира, эту же задачу ставим себе мы.

Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru. Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru. Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru.

Чего не хватает Барнаулу

— Это прозвучит высокопарно, но мое личное убеждение — Барнаулу не хватает любви к человеку.

Не хватает гуманной городской среды, комфортной для всех горожан, а не только для владельцев автомобилей. Не хватает жилой застройки средней этажности, обеспеченной социальной инфраструктурой.

Главное — не хватает человечного отношения горожан друг к другу, ведь многое зависит в том числе от нас самих.

Проекты архитектуры и дизайна. Предоставлено altapress.ru.

«Элитку» не делаем

Андрей Суртаев , генеральный директор проектного бюро «Архи-групп»

Известные проекты: ЖК «Столичный», ЖК «Две эпохи», жилые комплексы компании «Алгоритм»

Андрей Суртаев. Altapress.ru.

О работе с застройщиками

— Работа с заказчиком начинается еще до того, как пройдет аукцион на земельный участок. До покупки мы анализируем его, исследуем градостроительные ограничения, делаем предпроектную проработку. Если аукцион проходит удачно, выполняем дальнейшее проектирование.

Как правило, крупный заказчик изначально знает, каким будет дом — кирпичным, монолитным или панельным, каким он хочет видеть фасад. Непосредственно концепция разрабатывается архитекторами — нашими штатными или из партнерских компаний.

О длительности разработки проекта

— Все зависит от объема работ. Если с документацией точечной застройки все хорошо, то проект разрабатывается достаточно быстро: буквально полтора-два месяца — и получаем разрешение на строительство. Если мы говорим о квартальной застройке, то сначала делается проект планировки, межевания, потом уже проектируются отдельные дома. Это может занять от полугода до двух лет.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

О трансформации жилья

— Поскольку город у нас небогатый, сейчас идет тенденция на строительство жилья с квартирами малой площади. В советское время на этаже было четыре квартиры, а сегодня может быть до десяти.

Примерно в 2015—2018 годах был большой запрос на студии. И если раньше квартира в 36 кв. м с отдельной кухней считалась однокомнатной, то сегодня ее вполне могут назвать двухкомнатной студией.

Еще из тенденций — появление в квартирах кладовых или гардеробных. На планировках указываем место под стиральную машину. Также постепенно все приходят к осознанию того, что если квартира рассчитана на трех и более человек, то в ней должно быть два санузла.

ЖК «Две эпохи» ( вмзуализация). архив ООО ПСК «Строительная перспектива»

Борясь за своих клиентов, застройщики просят активно прорабатывать придомовые территории — за последние три-четыре года дворы стали значительно лучше во многих жилых комплексах.

Некоторые также делают архитектурную подсветку домов, уделяют больше внимания входным группам. Так что сегодня мы для каждого клиента делаем дизайн-проект мест общего пользования, что почти не практиковалось раньше.

Об элитности

— В Барнауле сегодня никто не строит элитные дома. Вообще, это немного неправильное понятие само по себе. Во всем мире элитным жильем называют замкнутый комплекс, где в одном здании находятся персональный спортзал, бассейн, кафе, магазин и так далее, куда человек может прийти в одних тапочках.

ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Даже жилые дома на Змеиногорском тракте, которые иногда относят к элитным, можно назвать лишь домами повышенной комфортности. И только за счет того, что у них охраняемая территория и размеры квартир чуть больше, чем в стандартной новостройке.

О материале

— Плюс монолитных домов — это свободные планировки. Но у нас они не востребованы, все хотят заехать в квартиру с уже готовыми стенами. Минус — звукоизоляция.

Кирпич по-прежнему считается хорошим материалом для строительства домов. Правда, сегодня его все-таки кладут не таким «толстым слоем», как 50 лет назад.

ЖК «Две эпохи» ( вмзуализация). архив ООО ПСК «Строительная перспектива»

О высотности домов

— Рентабельнее всего застройщику строить 10-этажные дома. Чем больше этажей — тем дороже обойдется строительство.

Высотные здания достаточно хлопотные в плане инфраструктуры — рядом должно быть все, чтобы обеспечить жизнь сотням людей, проживающим в таком доме. Думаю, Барнаулу не так важны высотки. Здесь достаточно земли, на которой можно строить. В первую очередь — расселять ветхие дома в центре города.

Десятиэтажки могут стоять более плотно друг другу, не нарушая при этом нормы инсоляции. Мы проектировали много микрорайонов и сравнивали количество и качество жилья, которое можно построить в пределах одного земельного участка. Десятиэтажные здания для подобных кварталов подходят лучше всего.

Визуализация ЖК «Столичный». «Селф»

Развиваемся , но не в ту сторону

Евгений Башкиров , главный архитектор «Алтайгражданпроекта»

Известные проекты: кварталы Лазурный, Лазурный-2, Дружный, ТЦ «Первомайский», дом на Приречной, 2-а.

Евгений Башкиров. Анна Зайкова.

О конкуренции

— Конечно, она есть. Проектных организаций разной величины очень много. Работы на всех не хватает. Поэтому основные параметры, которые заказчик часто предъявляет к проектной организации, — сокращенные сроки, стоимость и качество работ. Эти вещи влияют на выбор.

И, чтобы обеспечить себя работой, некоторые уменьшают сроки и стоимость. Конечно, все отражается на качестве.

Но в какой-то степени конкуренция даже полезна, поскольку проектировщики и архитекторы не расслабляются.

Квартал «Лазурный». архив строительной компании «Жилищная инициатива»

О текущих работах

— Сейчас наш институт выполняет много бюджетных работ, проектирует объекты социального назначения — больницы, школы, детские сады и так далее.

Стало меньше заказов на торговые площади. Хотя и раньше мы проектировали штучные объекты. Скорее всего, это связано с изобилием таких зданий в Барнауле в принципе.

О типовых проектах

— У каждого заказчика есть проектная организация, с которой он долго и успешно работает. И многие ходы уже отлажены. В основном мы делаем проекты микрорайонов, после согласования плана идет заказ конкретных домов, где прорабатываются детали: габариты каждого отдельного дома, участок, этажность, цветовое решение и прочие параметры. Планировки зависят от того, на какого покупателя рассчитан дом.

Квартал «Дружный». «Алтайгражданпроект».

О длительности проектирования

— Процесс достаточно длинный. Сначала мы получаем задание и делаем проект. Потом он проходит экспертизу. Затем изготавливаем уже рабочий проект. И после этого он переходит в руки строителей.

Но на этом работа проектной организации не заканчивается. Проектировщики постоянно ведут авторский надзор, добавляют изменения, если они необходимы. И следят за всем вплоть до сдачи объекта.

Поэтому нельзя сказать, что мы делаем проект за один-два месяца, отдаем его — и все, работа закончилась. Нет, пока дом не сдадут в эксплуатацию, проектировщики нужны. Конечно, сейчас работа идет значительно быстрее, чем раньше, когда архитекторы работали карандашами и линейками.

ТЦ «Первомайский». altapress.ru

О сложном проекте

— Несколько лет назад мы разрабатывали большой футбольный манеж для Барнаула (сейчас проект заморожен). Там было пролетное строение со стометровыми фермами, поле практически перекрытое. Нам пришлось повозиться с ним, конечно.

О современном рынке архитектурных услуг

— Рынок развивается, но, по моему мнению, немного не в ту сторону. Допустим, объявляется конкурс, проектные организации подают заявки на участие, а выигрывают те, кто устанавливает меньшие сроки и стоимость. И это при том, что некоторые вещи нельзя сделать быстро и дешево.

О развитии Барнаула

— Необходимо реконструировать транспортную структуру города. Улицам не хватает ширины.

Квартал «Дружный» barnaul-gi.ru

Реконструкция нужна и в больших районах. Например, на Потоке. Работа в этом направлении идет, но пока она заканчивается точечными застройками. Хотя подход должен быть комплексным.