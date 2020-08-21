Барнаул в красках: какие выставки ко Дню города можно посмотреть в музеях

Художественный музей
В художественном музее собрали 29 уникальных живописных работ из фонда. Некоторые из них посетители увидят впервые.
Например, виды Барнаула в период Великой Отечественной войны, Октябрьскую площадь в окружении деревянных домов, подвесной мост у элеватора по пути на городской пляж.
Часть произведений покажут все очарование деревянной архитектуры Барнаула XIX-XX вв. Среди них — дом купцов Шадриных на пр. Красноармейском и несохранившееся здание знаменитой гостиницы «Империал», в которой останавливался Николай Рерих во время Центрально-Азиатской экспедиции.
Выставка продлится до 4 октября.
Музей «Город»
В выставочном зале музея «Город» можно увидеть работы мастеров алтайского Союза художников.
Здесь собраны 200 произведений самых разных жанров — от живописи и графики до скульптуры и фотографий.
«В представленных произведениях причудливо переплетается прошлое и настоящее Барнаула. Деревянная архитектура и градообразующие памятники сочетаются в экспозиции с современным городским ландшафтом, а укромные уголки и улочки соседствуют с публичными локациями, известными почти каждому барнаульцу», — рассказали в музее.
Не забыли художники и про портреты местных общественных деятелей, работников культуры, писателей, художников и других значимых для истории города людей.
Выставка продлится до 13 сентября.
Краеведческий музей
В краеведческом музее экспонаты для выставки буквально собирали по всему городу.
В экспозицию вошли более 150 фоторабот, которые охватывают более чем вековой путь истории города.
«Посетители смогут увидеть не только редкие фотографии города, но и моменты возведения знаковых и знакомым горожанам мест Барнаула, например, строительство на пр. Ленина „Дома под шпилем“. Представленные фотографии дополнены образами горожан этого периода, а также газетными заметками о массовом строительстве в Барнауле и другими интересными фактами», — сообщают в министерстве культуры.
На выставке также представлены подлинные открытки с видами Барнаула, старинные наличники, коллекции навесных замков и ключей из фондов музея.
Выставка продлится до 4 октября.
Напомним, что сам День города Барнаула пройдет 19 сентября.