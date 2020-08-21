Барнаул в красках: какие выставки ко Дню города можно посмотреть в музеях

Музеи Барнаула к 290-летию города подготовили уникальные выставки. Множество экспонатов посетители увидят впервые. Где и что посмотреть — в обзоре «Афиши».

Художественный музей

В художественном музее собрали 29 уникальных живописных работ из фонда. Некоторые из них посетители увидят впервые.

Например, виды Барнаула в период Великой Отечественной войны, Октябрьскую площадь в окружении деревянных домов, подвесной мост у элеватора по пути на городской пляж.

Часть произведений покажут все очарование деревянной архитектуры Барнаула XIX-XX вв. Среди них — дом купцов Шадриных на пр. Красноармейском и несохранившееся здание знаменитой гостиницы «Империал», в которой останавливался Николай Рерих во время Центрально-Азиатской экспедиции.

Выставка продлится до 4 октября.

Музей «Город»

В выставочном зале музея «Город» можно увидеть работы мастеров алтайского Союза художников.

Здесь собраны 200 произведений самых разных жанров — от живописи и графики до скульптуры и фотографий.

«В представленных произведениях причудливо переплетается прошлое и настоящее Барнаула. Деревянная архитектура и градообразующие памятники сочетаются в экспозиции с современным городским ландшафтом, а укромные уголки и улочки соседствуют с публичными локациями, известными почти каждому барнаульцу», — рассказали в музее.

Не забыли художники и про портреты местных общественных деятелей, работников культуры, писателей, художников и других значимых для истории города людей.

Выставка продлится до 13 сентября.

Краеведческий музей

В краеведческом музее экспонаты для выставки буквально собирали по всему городу.

Виды Барнаула Владимир Дегальцев/vk.com/agkm1823

В экспозицию вошли более 150 фоторабот, которые охватывают более чем вековой путь истории города.

«Посетители смогут увидеть не только редкие фотографии города, но и моменты возведения знаковых и знакомым горожанам мест Барнаула, например, строительство на пр. Ленина „Дома под шпилем“. Представленные фотографии дополнены образами горожан этого периода, а также газетными заметками о массовом строительстве в Барнауле и другими интересными фактами», — сообщают в министерстве культуры.

На выставке также представлены подлинные открытки с видами Барнаула, старинные наличники, коллекции навесных замков и ключей из фондов музея.

Выставка продлится до 4 октября.

Напомним, что сам День города Барнаула пройдет 19 сентября.