На Старом базаре открыли выставку барнаульских художников и фотографов

В Барнауле на улице Мало-Тобольской открыли выставку художников и фотографов. В ней приняли участие полсотни авторов, большая часть из которых — молодежь, сообщает официальный сайт региона.

Экспозиция разместилась в витринах Старого базара. Увидеть ее можно будет в течение двух месяцев в любое время — вечером выставка работает с подсветкой.

По мнению координатора выставки Дарьи Хижняк, площадки на открытом воздухе во время пандемии — идеальный вариант, чтобы посмотреть работы художников вживую.

Отмечается, что организаторы продлили прием работ еще на неделю, так что барнаульцы все еще могут принять участие в выставке. Для этого нужно связаться с координатором Дарьей Хижняк в социальных сетях.

Раннее сообщалось, что Алтайский краеведческий музей собирает у горожан фотографии Барнаула для новой выставки. Требование к снимкам только одно — они должны быть видовыми.