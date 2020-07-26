На Старом базаре открыли выставку барнаульских художников и фотографов

Экспозиция разместилась в витринах Старого базара. Увидеть ее можно будет в течение двух месяцев в любое время — вечером выставка работает с подсветкой.
По мнению координатора выставки Дарьи Хижняк, площадки на открытом воздухе во время пандемии — идеальный вариант, чтобы посмотреть работы художников вживую.
Отмечается, что организаторы продлили прием работ еще на неделю, так что барнаульцы все еще могут принять участие в выставке. Для этого нужно связаться с координатором Дарьей Хижняк в социальных сетях.
Раннее сообщалось, что Алтайский краеведческий музей собирает у горожан фотографии Барнаула для новой выставки. Требование к снимкам только одно — они должны быть видовыми.