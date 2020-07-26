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На Старом базаре открыли выставку барнаульских художников и фотографов

В Барнауле на улице Мало-Тобольской открыли выставку художников и фотографов. В ней приняли участие полсотни авторов, большая часть из которых — молодежь, сообщает официальный сайт региона.

Выставка на Старом базаре.
Выставка на Старом базаре.
Дарья Хижняк

Экспозиция разместилась в витринах Старого базара. Увидеть ее можно будет в течение двух месяцев в любое время — вечером выставка работает с подсветкой.

По мнению координатора выставки Дарьи Хижняк, площадки на открытом воздухе во время пандемии — идеальный вариант, чтобы посмотреть работы художников вживую.

Отмечается, что организаторы продлили прием работ еще на неделю, так что барнаульцы все еще могут принять участие в выставке. Для этого нужно связаться с координатором Дарьей Хижняк в социальных сетях.

Раннее сообщалось, что Алтайский краеведческий музей собирает у горожан фотографии Барнаула для новой выставки. Требование к снимкам только одно — они должны быть видовыми.

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