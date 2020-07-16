Молодежь и «ш-ш-ш». В краевой библиотеке рассказали, почему виниловые пластики снова становятся популярными в Барнауле

Несмотря на развитие цифровых технологий, люди все чаще интересуются винилом. Библиотека Шишкова идет в ногу с запросами — включает пластинки из окна и закупает Басту и Би-2 на раритетном носителе. Жители города могут услышать «ламповые» записи по будням в 10:00, 14:00 и 17:00. Altapress.ru узнал, сколько винила хранит «Шишковка» и что в нем особенного.

Непредвиденные обстоятельства

«Главная задача проекта „Музыка из окна“ — интересно рассказать людям о том, какими музыкальными шедеврами мы владеем», — говорит Наталья Сычева, заведующая отделом культурных программ.

Когда библиотека работала в обычных условиях, читатели приходили в зал гуманитарной литературы, садились, выбирали пластинку, надевали наушники и слушали музыку. Но из-за пандемии доступ в библиотеку сейчас закрыт. Чтобы люди могли послушать винил, возник этот проект.

В июле и в августе будут звучать пластинки, связанные с какой-либо памятной датой. В июле день памяти Владимира Высоцкого, в августе — Виктора Цоя. 17-го июля библиотека поставит пластинку Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» в честь юбилея композитора. «Абсолютно разную музыку можно послушать», — добавляет Наталья Сычева.

Виниловые пластинки. Библиотека Шишкова.

Эминем на пластинках

В фонде библиотеки 16 тысяч виниловых пластинок, и это не только классика. В прошлом году появились новые проигрыватели и наушники фирмы «Audio-Technica». Фонд регулярно пополняется современными пластинками — Адель, Бьорк, Эд Ширан, Би-2, Эминем и Баста. Этот винил библиотека заказывала в магазине «Союз». Средняя стоимость пластинки — 3500 рублей.

Вкусы у барнаульских меломанов очень разные. «Замечательно, что мы живем в веке, когда у нас есть доступ к любой музыке», — подметила Галина Федотова, заведующая отделом гуманитарной литературы. В библиотечном фонде виниловых пластинок есть и классическая музыка, и рок, и поп, и джаз.

Виниловые пластинки. Библиотека Шишкова.

Все возрасты покорны

В последние годы возрастает интерес к винилу, пластинка постепенно становится неким мейнстримом. В 2017 году, по данным доклада американской Ассоциации звукозаписывающих компаний в США, продажи пластинок обогнали цифровые копии.

Барнаульская молодежь начинает интересоваться пластинками, узнавая о них на экскурсиях и больших акциях, таких как «Библионочь». Молодые люди участвуют в квестах и викторинах, связанных с пластинками, и слышат разницу между цифровым и «пластиночным» звуком.

«Вот это „ш-ш-ш“ — это волшебство винила», — говорят в библиотеке.

Когда слушаешь пластинку, появляется эффект присутствия, как будто ты на концерте, а не в библиотеке. За это надо благодарить объемный аналоговый звук, которого нет на смартфонах. «Так что приходите Басту слушать!», — приглашает Галина Федотова.

Кроме особого звучания, пластинка может похвастаться эстетичным оформлением. Над обложкой музыкального альбома работают художники и дизайнеры.

В библиотеку приходят послушать винил и взрослые, и зрелые люди, и родители с маленькими детьми. Для прослушивания хорошей музыки возраст не имеет значения.

Виниловые пластинки. Библиотека Шишкова.

Сцены из оперы

В 1960-е годы в библиотеке Шишкова создали нотно-музыкальный отдел, в его задачи входило знакомство населения с великими музыкальными произведениями. В 1966 году появилась первая пластинка — избранные сцены из оперы Н.А. Римского-Корсаков «Сказка о царе Салтане». Она сохранилась до сих пор, вот только конверт не уцелел.

В 1971 году сотрудники «Шишковки» начали формировать фонд виниловых пластинок. Тогда библиотека переехала в новое здание, и заведующая нотно-музыкальным отделом организовала «места для прослушивания виниловых пластинок».

Библиотека была единственным местом, где люди могли послушать музыку в хорошем качестве. Проигрыватели едва справлялись с огромной и постоянной нагрузкой.

Виниловые пластинки. Библиотека Шишкова.

Подсели на «иглу»

В 1980-м году в краевой библиотеке создали клуб любителей грампластинок «Дискофил». Это было время, когда достать винил в Барнауле было невозможно. Поэтому клуб разросся и стал мегапопулярным.

На встречах клуба, посвященных Алексею Рыбникову («Звезда и смерть Хоакина Мурьеты») и Давиду Тухманову («По волне моей памяти») был переашлаг — люди стояли на лестницах, чтобы иметь возможность услышать любимую музыку. Записи Владимира Высоцкого настолько впечатлили слушателей, что еще три года при библиотеке действовал клуб поклонников его таланта.

«Дискофил» распался в начале 1990-х, когда винил вытеснили CD-диски. В 1998 году библиотека приобрела последнюю пластинку музыки XX века. Но фонд не «заморозили», а, напротив, пополняли, частично за счет даров.

Виниловые пластинки. Библиотека Шишкова.

Виниловая дискотека

Настоящий виниловый бум произошел в 2017 году. Краевая библиотека организовала экспозиционную площадку «Поставь пластинку…». На выставке «Времена года» были Вивальди, Чайковский, Стравинский, а «Джаз в портретах» представил Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Фрэнка Синатру.

На «Библионочи — 2017» была площадка «Виниловая бухта», где гости библиотеки услышали, как звучат грампластинки, а журналист и ценитель винила Кирилл Политов рассказал связанные с ними истории. В тот же год посетители «Библионочи» «отрывались» на дискотеке с использованием виниловых пластинок «Vinyl Set» от DJ Costa.

В 2018 году библиотека знакомила публику с зарубежной музыкой. Гости из Германии и Франции рассказывали о музыке своих стран. В 2019-м году работала площадка «Музыкальный граммофон 2.0», которая отправляла слушателей в «нотное» путешествие с 1900-го по 2019-й год. Ведущим был барнаульский коллекционер Андрей Минкин.

После пандемии жителей и гостей Барнаула будут ждать новые виниловые проекты, которые пока сотрудники библиотеки держат в секрете.

Полную афишу проекта «Музыка из окна» смотрите на сайте краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова.

Данил Филипчук