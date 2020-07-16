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Молодежь и «ш-ш-ш». В краевой библиотеке рассказали, почему виниловые пластики снова становятся популярными в Барнауле

Несмотря на развитие цифровых технологий, люди все чаще интересуются винилом. Библиотека Шишкова идет в ногу с запросами — включает пластинки из окна и закупает Басту и Би-2 на раритетном носителе. Жители города могут услышать «ламповые» записи по будням в 10:00, 14:00 и 17:00. Altapress.ru узнал, сколько винила хранит «Шишковка» и что в нем особенного.

Виниловые пластинки.
Виниловые пластинки.
Библиотека Шишкова.

Непредвиденные обстоятельства

«Главная задача проекта „Музыка из окна“ — интересно рассказать людям о том, какими музыкальными шедеврами мы владеем», — говорит Наталья Сычева, заведующая отделом культурных программ.

Когда библиотека работала в обычных условиях, читатели приходили в зал гуманитарной литературы, садились, выбирали пластинку, надевали наушники и слушали музыку. Но из-за пандемии доступ в библиотеку сейчас закрыт. Чтобы люди могли послушать винил, возник этот проект.

В июле и в августе будут звучать пластинки, связанные с какой-либо памятной датой. В июле день памяти Владимира Высоцкого, в августе — Виктора Цоя. 17-го июля библиотека поставит пластинку Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» в честь юбилея композитора. «Абсолютно разную музыку можно послушать», — добавляет Наталья Сычева.

Виниловые пластинки.
Виниловые пластинки.
Библиотека Шишкова.

Эминем на пластинках

В фонде библиотеки 16 тысяч виниловых пластинок, и это не только классика. В прошлом году появились новые проигрыватели и наушники фирмы «Audio-Technica». Фонд регулярно пополняется современными пластинками — Адель, Бьорк, Эд Ширан, Би-2, Эминем и Баста. Этот винил библиотека заказывала в магазине «Союз». Средняя стоимость пластинки — 3500 рублей.

Вкусы у барнаульских меломанов очень разные. «Замечательно, что мы живем в веке, когда у нас есть доступ к любой музыке», — подметила Галина Федотова, заведующая отделом гуманитарной литературы. В библиотечном фонде виниловых пластинок есть и классическая музыка, и рок, и поп, и джаз.

Виниловые пластинки.
Виниловые пластинки.
Библиотека Шишкова.

Все возрасты покорны

В последние годы возрастает интерес к винилу, пластинка постепенно становится неким мейнстримом. В 2017 году, по данным доклада американской Ассоциации звукозаписывающих компаний в США, продажи пластинок обогнали цифровые копии.

Барнаульская молодежь начинает интересоваться пластинками, узнавая о них на экскурсиях и больших акциях, таких как «Библионочь». Молодые люди участвуют в квестах и викторинах, связанных с пластинками, и слышат разницу между цифровым и «пластиночным» звуком.

«Вот это „ш-ш-ш“ — это волшебство винила», — говорят в библиотеке.

Когда слушаешь пластинку, появляется эффект присутствия, как будто ты на концерте, а не в библиотеке. За это надо благодарить объемный аналоговый звук, которого нет на смартфонах. «Так что приходите Басту слушать!», — приглашает Галина Федотова.

Кроме особого звучания, пластинка может похвастаться эстетичным оформлением. Над обложкой музыкального альбома работают художники и дизайнеры.

В библиотеку приходят послушать винил и взрослые, и зрелые люди, и родители с маленькими детьми. Для прослушивания хорошей музыки возраст не имеет значения.

Виниловые пластинки.
Виниловые пластинки.
Библиотека Шишкова.

Сцены из оперы

В 1960-е годы в библиотеке Шишкова создали нотно-музыкальный отдел, в его задачи входило знакомство населения с великими музыкальными произведениями. В 1966 году появилась первая пластинка — избранные сцены из оперы Н.А. Римского-Корсаков «Сказка о царе Салтане». Она сохранилась до сих пор, вот только конверт не уцелел.

В 1971 году сотрудники «Шишковки» начали формировать фонд виниловых пластинок. Тогда библиотека переехала в новое здание, и заведующая нотно-музыкальным отделом организовала «места для прослушивания виниловых пластинок».

Библиотека была единственным местом, где люди могли послушать музыку в хорошем качестве. Проигрыватели едва справлялись с огромной и постоянной нагрузкой.

Виниловые пластинки.
Виниловые пластинки.
Библиотека Шишкова.

Подсели на «иглу»

В 1980-м году в краевой библиотеке создали клуб любителей грампластинок «Дискофил». Это было время, когда достать винил в Барнауле было невозможно. Поэтому клуб разросся и стал мегапопулярным.

На встречах клуба, посвященных Алексею Рыбникову («Звезда и смерть Хоакина Мурьеты») и Давиду Тухманову («По волне моей памяти») был переашлаг — люди стояли на лестницах, чтобы иметь возможность услышать любимую музыку. Записи Владимира Высоцкого настолько впечатлили слушателей, что еще три года при библиотеке действовал клуб поклонников его таланта.

«Дискофил» распался в начале 1990-х, когда винил вытеснили CD-диски. В 1998 году библиотека приобрела последнюю пластинку музыки XX века. Но фонд не «заморозили», а, напротив, пополняли, частично за счет даров.

Виниловые пластинки.
Виниловые пластинки.
Библиотека Шишкова.

Виниловая дискотека

Настоящий виниловый бум произошел в 2017 году. Краевая библиотека организовала экспозиционную площадку «Поставь пластинку…». На выставке «Времена года» были Вивальди, Чайковский, Стравинский, а «Джаз в портретах» представил Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Фрэнка Синатру.

На «Библионочи — 2017» была площадка «Виниловая бухта», где гости библиотеки услышали, как звучат грампластинки, а журналист и ценитель винила Кирилл Политов рассказал связанные с ними истории. В тот же год посетители «Библионочи» «отрывались» на дискотеке с использованием виниловых пластинок «Vinyl Set» от DJ Costa.

В 2018 году библиотека знакомила публику с зарубежной музыкой. Гости из Германии и Франции рассказывали о музыке своих стран. В 2019-м году работала площадка «Музыкальный граммофон 2.0», которая отправляла слушателей в «нотное» путешествие с 1900-го по 2019-й год. Ведущим был барнаульский коллекционер Андрей Минкин.

После пандемии жителей и гостей Барнаула будут ждать новые виниловые проекты, которые пока сотрудники библиотеки держат в секрете.

Полную афишу проекта «Музыка из окна» смотрите на сайте краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова.

Данил Филипчук

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