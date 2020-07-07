Барнаул 24°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Алтайский краеведческий музей собирает у горожан фотографии Барнаула для новой выставки

Алтайский краеведческий музей к 290-летию Барнаула готовит новую фотовыставку и просит помощи у горожан, пишет министерство культуры. Для экспозиции нужно прислать любое фото краевой столицы.

Стела с изображением туристской эмблемы у Нагорного парка.
Стела с изображением туристской эмблемы у Нагорного парка.
instagram.com/ten_team1

Требование к снимкам только одно — они должны быть видовыми.

«Это могут быть снимки ваших любимых мест города, интересные и запоминающиеся здания, памятники, улицы и переулки Барнаула. Временной отрезок времени, в котором сделаны кадры, также может быть весьма широк — от XIX века до современности», — сообщили в музее.

Фотографии будут публиковать в официальной группе ВКонтакте Алтайского государственного краеведческого музея. Те из них, что соберут наибольшее количество лайков, будут представлены в конечной выставке «Барнаул. Стоп кадр».

Снимки можно присылать на электронную почту expoz.agkm@ya.ru в срок до 19 июля.

В письме необходимо указать фамилию и имя автора, название места, которое запечатлено на снимке, год съёмки. От одного человека принимается неограниченное количество фотографий.

Проголосовать за понравившиеся фотографии можно будет с 20 по 23 июля здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка