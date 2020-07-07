Алтайский краеведческий музей собирает у горожан фотографии Барнаула для новой выставки

Алтайский краеведческий музей к 290-летию Барнаула готовит новую фотовыставку и просит помощи у горожан, пишет министерство культуры. Для экспозиции нужно прислать любое фото краевой столицы.

Требование к снимкам только одно — они должны быть видовыми.

«Это могут быть снимки ваших любимых мест города, интересные и запоминающиеся здания, памятники, улицы и переулки Барнаула. Временной отрезок времени, в котором сделаны кадры, также может быть весьма широк — от XIX века до современности», — сообщили в музее.

Фотографии будут публиковать в официальной группе ВКонтакте Алтайского государственного краеведческого музея. Те из них, что соберут наибольшее количество лайков, будут представлены в конечной выставке «Барнаул. Стоп кадр».

Снимки можно присылать на электронную почту expoz.agkm@ya.ru в срок до 19 июля.

В письме необходимо указать фамилию и имя автора, название места, которое запечатлено на снимке, год съёмки. От одного человека принимается неограниченное количество фотографий.

Проголосовать за понравившиеся фотографии можно будет с 20 по 23 июля здесь.