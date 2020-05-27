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В краеведческом музее можно поиграть на огромной touch-панели

Интерактивная панель c функцией «touch» станет ключевым оборудованием новой межмузейной выставки «Тыл — наша линия фронта» в Алтайском краеведческом музее.

Краеведческий музей приобрел интерактивное оборудование
Краеведческий музей приобрел интерактивное оборудование
vk.com/culture22

Организаторы наполнят интерактивную систему познавательно-игровым контентом, который, по их словам, будет интересен не только детям, но и взрослым посетителям музея.

В информационную часть войдут воспоминания 53 жителей Барнаула, Заринска, Славгорода и 23 районов Алтайского края. Их можно будет найти на интерактивной карте в нескольких форматах: текст, аудиозапись, фото или видеоролик.

Подобный формат — пока единственный в музейном выставочном пространстве региона.

Новое оборудование краеведческий музей приобрел на средства гранта Губернатора края в сфере культуры на 2020 год.

Лидия Желтова.

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