В краеведческом музее можно поиграть на огромной touch-панели

Организаторы наполнят интерактивную систему познавательно-игровым контентом, который, по их словам, будет интересен не только детям, но и взрослым посетителям музея.
В информационную часть войдут воспоминания 53 жителей Барнаула, Заринска, Славгорода и 23 районов Алтайского края. Их можно будет найти на интерактивной карте в нескольких форматах: текст, аудиозапись, фото или видеоролик.
Подобный формат — пока единственный в музейном выставочном пространстве региона.
Новое оборудование краеведческий музей приобрел на средства гранта Губернатора края в сфере культуры на 2020 год.
Лидия Желтова.