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Музей Шукшина откроет выставку в виртуальном формате

15 апреля в музее Шукшина откроется выставка «Герои Шукшина на экране». Пройдет она в виртуальном формате, сообщает управление по культуре.

Из фотоальбома «В.М. Шукшин. 1974».
Из фотоальбома «В.М. Шукшин. 1974».
Предоставлено ГМИЛИКА

В экспозиции будут представлены работы барнаульского фотографа и кинорежиссера Веры Уразовой. На них запечатлены этапы создания художественного фильма «Верую».

Фильм снят на киностудии «Ленфильм» по мотивам рассказов Шукшина «Забуксовал», «Залётный», «Верую». Автор сценария, режиссёр и продюсер Лидия Боброва.

Вера Уразова участвовала в создании фильма «Верую» в качестве второго режиссёра и художника-фотографа.

Основу выставки составят рабочие моменты съёмок фильма «Верую», фотопортреты актёров, кадры фильма и кадры, не вошедшие в фильм, виды села Красная горка Архангельской области, где проходили съёмки.

Также будут представлены материалы из фондов музея, рассказывающие об экранизации произведений Шукшина: фильм «Позови меня в даль светлую», «Праздники детства». Всего на выставке будет представлено около ста предметов.

Видеозапись будет размещена в группе «Музеи Алтайского края» и музея в соцсети ВКонтакте.

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