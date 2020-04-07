Росгосцирк расскажет самоизолированным, как отучить собак от дивана и стать жонглером

Росгосцирк последовал примеру многих культурных учреждений и артистов и планирует организовать собственные онлайн-трансляции. В прямом эфире артисты цирка будут рассказывать, как дрессировать животных, научиться жонглировать или сделать фигуру мечты, сообщает «Интерфакс».

Тренировки, репетиции, кормление животных — вот лишь часть того, что можно посмотреть в прямых эфирах в Instagram, сообщается на сайте Росгосцирка.

«Проект направлен на широкую аудиторию. Авторы дают ответы на вопросы, как с пользой провести время и что можно делать, не выходя из дома? Обрести фигуру мечты за месяц, научиться жонглировать, отучить собаку от привычки лежать на диване и научить попугая разговаривать», — пишут они.

График трансляций разнообразят лекции по истории циркового искусства, а также экскурсы от ведущих артистов и приглашенных экспертов.

Первый прямой эфир пройдет в Самарском цирке. Дрессировщик Владимир Лекарев расскажет, как приручить попугаев. Начало в 10:30 по московскому времени. Трансляция пройдет здесь.