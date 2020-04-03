Семь новых российских сериалов, на которые стоит обратить внимание

Продленные выходные нерабочие дни можно посвятить просмотру сериалов. Хорошо, что многие сейчас есть в открытом доступе в онлайн-кинотеатрах. Altapress.ru собрал семь свежих российских киноновинок, на которые точно стоит обратить внимание.

Последний министр

Комедийный сериал от режиссера Романа Волобуева («Краткий курс счастливой жизни», «Холодный фронт»).

По сюжету глава придуманного министерства перспективного планирования умирает на рабочем месте. На эту должность ищут простачка, который сможет окончательно развалить убогое ведомство.

Выбор падает на бывшего мэра Малой Пышмы, который в свое время угробил провинциальный городок. Вместе с новой командой они будут творить абсурдные законы и проводить бессмысленные реформы.

Главную роль играет Ян Цапник. В сериале также снялись Нелли Уварова, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Анна Чиповская и Константин Богомолов.

Посмотреть сериал бесплатно можно на «Кинопоиске».

Колл-центр

Триллер от режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова («Салют-7», «Гоголь»).

Работник секс-шопа Кирилл (Павел Табаков) мечтает сделать предложение своей девушке. Правда, та ему давно изменяет с с начальником колл-центра компании (Владимир Яглыч).

Кирилл, узнав об измене, собирается покинуть офис. Но тут в колл-центр звонят неизвестные террористы, которые сообщают о заложенной бомбе.

Чтобы она не взорвалась раньше времени, они предлагают сотрудникам офиса поиграть: например, побегать в хороводе голышом или пристрелить кого-нибудь.

Патриот

Легкая народная комедия телеканала ТНТ.

Спецназовец Саня Кучин (Антон Жижин) вернулся на гражданку. В родном провинциальном городке все только и делают, что пьют-дерутся, пьют-дерутся.

Саня не терпит любой несправедливости, поэтому пытается разобраться в любом конфликте. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Проект «Анна Николаевна»

Еще одна интересная комедия 2020 года от режиссера Максима Пежемского («Интерны», «Мама не горюй»).

Будущее уже наступило: на службу в полицию заступает девушка-андроид. Она идеально владеет рукопашным боем, но понять русскую душу ей не под силу.

Жизнерадостная девушка привлекает внимание не только сотрудников всего отделения МВД, но и местных бандитов.

Внутри Лапенко

Необычный ютуб-сериал от звезды Instagram Антона Лапенко.

Главной особенностью четырехсерийного фильма является то, что всех персонажей играет один человек. А большинство диалогов — это чистая импровизация.

Сериал снят в стилистике 80−90-х годов. Зрителей обязательно рассмешат незадачливый инженер, который все никак не может прийти на свидание к своей «особе», нелогичный журналист, безбашенный ведущий программы «Сдохни или умри» и вечно пьяный Катамаранов.

Эпидемия

Остросюжетный роуд-муви о чуме 21 века от режиссера документального кино Павла Костомарова.

Москву поражает странный зомбирующий вирус. Все сражаются за еду и бензин.

Главный герой Сергей живет за городом с любимой женщиной и ее больным сыном. Но он не может бросить в беде бывшую жену с его родным ребенком в городе.

По пути обратно к ним цепляются наглые соседи. Всем им теперь нужно спрятаться от заразы на крайнем Севере, забыв прошлые обиды.

Сериал 2018 года, но большую популярность обрел только сейчас.

Шторм

Киносериал от режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Обычная женщина»).

В провинциальном городе произошла катастрофа: здание школы искусств развалилось, под обломками оказались десятки человек.

На проекте наворовались мэр и глава строительной конторы, но доказать их вину еще нужно. За дело берутся неподкупные следователи Осокин и Градов.

Внезапно у последнего смертельно заболевает жена, на ее лечение требуется большая сумма денег. В попытках достать их Градов, кажется, готов поступиться принципами.