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Стало известно, какие фильмы интересуют россиян на карантине

В режиме самоизоляции россияне больше всего интересуются новинками кинопроката. Из общей массы выбивается только одна лента — «Заражение» Стивена Содерберга 2011 года, пишет «Кинопоиск».

Попкорн. Смотреть кино.
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СС0

В марте страницу этого фильма посмотрели больше 160 тыс. человек.

Согласно аналитике «Кинопоиска», пользователи сайта также изучали информацию фильма «Джентльмены» Гая Ричи, «Холоп» Клима Шипенко, «Бладшот» с Вином Дизелем и другие картины, которые стояли последними до начала пандемии в прокате кинотеатров.

Среди сериалов лидирующие позиции заняли отечественные картины: триллер «Колл-центр» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Последний министр» Романа Волобуева, а также «Магомаев» со звездой самого кассового фильма России «Холоп» Милошем Биковичем.

Аналитические замеры проводились за период с 16 по 29 марта.

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