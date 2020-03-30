205 бесплатных сервисов для нескучной самоизоляции собрали на одном сайте

На правительственной площадке можно найти сервисы по консультации по коронавирусу, по заказу еды или такси, оформить бесплатную подписку на прослушивание музыки, чтение книг или просмотр фильмов и многое другое.
На «ВСЕ.ОНЛАЙН» есть несколько тематических разделов: «Бережем себя», «Отдыхаем» и «Учимся».
Еще с помощью сайта можно воспользоваться почтой.
«Отправь открытку своим близким с теплыми словами поддержки, не выходя из дома, воспользовавшись сервисом Почты России. Настоящую почтовую открытку прямо с сайта — с доставкой по всему миру», — пишут на «ВСЕ.ОНЛАЙН».
Обойдется такая онлайн-услуга почты в 149 рублей.