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205 бесплатных сервисов для нескучной самоизоляции собрали на одном сайте

Минкомсвязи России создал каталог сервисов «ВСЕ.ОНЛАЙН», где собрал более 205 сайтов, которые предлагают свои услуги бесплатно или на специальных условиях.

Домашний уют
Домашний уют
СС0

На правительственной площадке можно найти сервисы по консультации по коронавирусу, по заказу еды или такси, оформить бесплатную подписку на прослушивание музыки, чтение книг или просмотр фильмов и многое другое.

Сайт &quot;Все. Онлайн&quot;
Сайт «Все. Онлайн»
Скрин с сайта

На «ВСЕ.ОНЛАЙН» есть несколько тематических разделов: «Бережем себя», «Отдыхаем» и «Учимся».

Еще с помощью сайта можно воспользоваться почтой.

«Отправь открытку своим близким с теплыми словами поддержки, не выходя из дома, воспользовавшись сервисом Почты России. Настоящую почтовую открытку прямо с сайта — с доставкой по всему миру», — пишут на «ВСЕ.ОНЛАЙН».

Обойдется такая онлайн-услуга почты в 149 рублей.

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