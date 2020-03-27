Что культурного можно посмотреть на выходных в Барнауле, не выходя из дома

Следуя мировому примеру, в Барнауле закрыли для посетителей музеи, кинозалы, театры, филармонию и другие места, в которых мы любим культурно отдыхать. Есть ли альтернатива? Altapress.ru собрал все события, которые можно посетить виртуально.

Музеи

Художественный музей начал подготовку онлайн-экскурсий по текущим выставкам. Еще они планируют записать лекции музейного лектория «Встречи с прекрасным».

Всё это можно найти на YouTube-канале музея. Например, уже сейчас там можно посмотреть кураторскую экскурсию по выставке «Диалог длиною в век».

Также на сайте художественного музея есть 14 виртуальных экскурсий по избранным выставкам.

Краеведческий музей на своей страничке ВКонтакте рассказывает о лучших экспонатах выставки «Слава российского оружия».

Литературный музей создал в своих социальных сетях новую рубрику «Из видеолетописи ГМИЛИКА», где будут размещаться фрагменты интересных музейных мероприятий, интервью, музыкальные и поэтические номера, звучавшие в стенах исторического здания.

Библиотека

На сайте краевой библиотеки им. Шишкова есть много полезных сервисов: виртуальная справочная служба, электронный каталог и больше 28 тыс полнотекстовых документов.

В том числе и редких изданий, которые раньше давали на руки не каждому посетителю библиотеки.

Филармония

28 марта на сцене филармонии, в пустом зале без зрителей выступит симфонический оркестр. Прозвучат оперные увертюры, балетная музыка и другие произведения мировой классики.

Концерт пройдет в режиме онлайн-трансляции. Чтобы стать «слушателем на удаленке», нужно в субботу, ровно в 17:00, подключиться к страничке онлайн-трансляций филармонии Алтайского края.

Театр

Самое время предаться ностальгии и посмотреть спектакли, которых уже нет в репертуаре.

В субботу в 18:30 музыкальный театр покажет мюзикл «Первая любовь Дон Жуана», в воскресенье — «Географию любви». Ссылки в виртуальный зал раздают здесь.