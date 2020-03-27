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Что культурного можно посмотреть на выходных в Барнауле, не выходя из дома

Следуя мировому примеру, в Барнауле закрыли для посетителей музеи, кинозалы, театры, филармонию и другие места, в которых мы любим культурно отдыхать. Есть ли альтернатива? Altapress.ru собрал все события, которые можно посетить виртуально.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

Музеи

Художественный музей начал подготовку онлайн-экскурсий по текущим выставкам. Еще они планируют записать лекции музейного лектория «Встречи с прекрасным».

Всё это можно найти на YouTube-канале музея. Например, уже сейчас там можно посмотреть кураторскую экскурсию по выставке «Диалог длиною в век».

Также на сайте художественного музея есть 14 виртуальных экскурсий по избранным выставкам.

Краеведческий музей на своей страничке ВКонтакте рассказывает о лучших экспонатах выставки «Слава российского оружия».

Литературный музей создал в своих социальных сетях новую рубрику «Из видеолетописи ГМИЛИКА», где будут размещаться фрагменты интересных музейных мероприятий, интервью, музыкальные и поэтические номера, звучавшие в стенах исторического здания.

Библиотека

На сайте краевой библиотеки им. Шишкова есть много полезных сервисов: виртуальная справочная служба, электронный каталог и больше 28 тыс полнотекстовых документов.

В том числе и редких изданий, которые раньше давали на руки не каждому посетителю библиотеки.

Филармония

28 марта на сцене филармонии, в пустом зале без зрителей выступит симфонический оркестр. Прозвучат оперные увертюры, балетная музыка и другие произведения мировой классики.

Концерт пройдет в режиме онлайн-трансляции. Чтобы стать «слушателем на удаленке», нужно в субботу, ровно в 17:00, подключиться к страничке онлайн-трансляций филармонии Алтайского края.

Театр

Самое время предаться ностальгии и посмотреть спектакли, которых уже нет в репертуаре.

В субботу в 18:30 музыкальный театр покажет мюзикл «Первая любовь Дон Жуана», в воскресенье — «Географию любви». Ссылки в виртуальный зал раздают здесь.

Какие всероссийские сервисы открыли бесплатные доступы, можно посмотреть здесь.

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