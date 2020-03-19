Что бесплатно почитать, посмотреть и послушать барнаульцам, которые сидят на карантине

Пока в Алтайском крае все постепенно уходят на карантин и удаленную работу , многие интересные онлайн-порталы уже открыли бесплатные доступы для своих пользователей. Какие платформы так расщедрились из-за коронавируса — в подборке altapress.ru.

Кино

Телевидение. Телевизор. СС0

1. Онлайн-кинотеатр okko.tv предлагает премиум-подписку на 14 дней всего за 1 рубль. Получить бесплатный доступ можно, написав в телеграме боту @Okkobro_bot «Мне скучно дома».

2. «КиноПоиск HD» открыл бесплатный доступ до конца апреля. По промокоду POKAVSEDOMA вы можете посмотреть более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов.

3. За символический рубль смотреть любимые фильмы и сериалы можно в онлайн-кинотеатре ivi.ru до 15 апреля.

4. Российская платформа premier.one безвозмездно готова показывать все свои киноновинки без всяких промокодов. Например, там можно посмотреть актуальный сериал «Эпидемия».

5. Портал more.tv по промокоду SIDIMDOMA на месяц предоставит доступ ко всем фильмам.

6. Amediateka тоже запустила бесплатную акцию, правда, только для действующих подписчиков — они получат месяц бесплатного контента. Для новых пользователей за полцены по промокоду STAYHOME3 будет открыт доступ на 3 месяца, STAYHOME6 — на 6 месяцев, STAYHOME12 — на 12 месяцев.

Театр

Театр. Занавес. СС0

1. Московский театр Вахтангова официально закрыт для зрителей, но не прекращает свою работу. Артисты продолжат играть спектакли в пустом зале, а поклонники будут смотреть на них в прямом эфире в HD-качестве на площадке onlineteatr.com. Правда, не бесплатно — за билет придется заплатить от 400 до 600 рублей.

2. В период карантина Венская опера бесплатно транслирует записи своих спектаклей здесь.

3. Metropolitan Opera 22 марта бесплатно покажет «Евгения Онегина». Посмотреть эту постановку и многие другие бесплатно можно на официальном сайте.

Книги и образование

Книги. Чтение. СС0.

1. «Литрес» предоставил для своих пользователей 50 тыс. книг — как электронных, так и аудио. Библиотека будет открыта, пока не прекратится запрет на посещение библиотек в России.

2. Образовательный портал GeekBrains откроет доступ ко всем своим курсам, если вы ответите всего на три вопроса про коронавирус.

3. Провести карантин с пользой предлагает сервис «Нетология» — там много курсов для маркетологов, предпринимателей и дизайнеров.

Аудио

Музыка , наушники. CC0

1. Сервис аудиокниг Storytel на 30 дней открыл бесплатный доступ ко всей своей библиотеке. Нужно лишь зарегистрироваться.

2. Радио образовательного портала «Арзамас» по промокоду «Карантин» открывает бесплатный доступ ко всем своим курсам.

Музей

Один из залов Эрмитажа Всевлод Тарасевич/МАММ/МДФ/russfoto

Пятичасовую прогулку по Эрмитажу можно посмотреть здесь.