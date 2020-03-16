Алтайские вузы собираются на карантин

Как рассказали altapress.ru в пресс-центре АлтГПУ, официальный приказ по поводу карантина опубликуют на сайте вуза в течение дня 16 марта. По словам студентов, их уже предупредили, что мероприятия и занятия отменяются до конца апреля.
В Алтайском госуниверситете вопрос по введению карантина планируют решить в течение дня.
В АлтГТУ также думают о введении ограничительных мер, решение станет известно завтра, 17 марта, отметили в пресс-службе.
В АГИК и АГМУ пока о карантине речи нет. рассказали студенты вузов.
Как ранее писал altapress.ru, Минпросвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. В Алтайском крае все школы пока работают в штатном режиме.