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Образование

Алтайские вузы собираются на карантин

15 марта Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса. В одном из вузов Алтайского края уже предупредили студентов об объявлении карантина. Об аналогичной мере решают вопрос и в других учебных заведениях.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Как рассказали altapress.ru в пресс-центре АлтГПУ, официальный приказ по поводу карантина опубликуют на сайте вуза в течение дня 16 марта. По словам студентов, их уже предупредили, что мероприятия и занятия отменяются до конца апреля.

В Алтайском госуниверситете вопрос по введению карантина планируют решить в течение дня.

В АлтГТУ также думают о введении ограничительных мер, решение станет известно завтра, 17 марта, отметили в пресс-службе.

В АГИК и АГМУ пока о карантине речи нет. рассказали студенты вузов.

Как ранее писал altapress.ru, Минпросвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. В Алтайском крае все школы пока работают в штатном режиме.

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