Из-за коронавируса в летние оздоровительные лагеря в Алтайском крае не пустят детей из Китая

Минпросвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. В Алтайском крае все школы пока работают в штатном режиме. Более того, стартовала кампания по приему детей в летние оздоровительные лагеря. Правда, с оговорками.

10 марта главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю отменил ограничения, связанные с превышением эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу, в образовательных организациях. Школы и детские сады региона вернулись в обычный режим работы.

По данным краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения, в регионе 57 загородных оздоровительных лагерей. Заявочная кампания стартовала 1 февраля.

Министерство просвещения распространило документ, адресованный региональным рганам исполнительной власти в сфере организации отдыха детей, в котором говорится о недопущении детей из Китая в лагеря до особых распоряжений.

В Алтайском крае действуют меры по предотвращению проникновения коронавируса. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в пункте пропуска через границу в аэропорту Барнаула проводят тепловизионный контроль в отношении прибывших пассажиров всех зарубежных авиарейсов (в том числе из Таиланда и Вьетнама) и анкетирование пассажиров. С 1 января досмотрели 27 воздушных судов, 6558 пассажиров.

8 марта проводят контроль на международных пунктах пропуска через российско-казахстанскую границу (7 автомобильных, 3 железнодорожных), досмотрено 2445 транспортных средств, 9698 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заразились уже более 140 тысяч человек в более чем 130 странах, пять тысяч из них умерли.